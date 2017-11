Més incentius per a participar en el concurs del cartell de Falles: eleven els premis a 4.500 euros

El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, ha anunciat aquest divendres l'aprovació de les bases que regularan la realització del cartell i de la imatge gràfica de les Falles de l'any que ve.

El termini per a enviar els projectes començarà el 13 de novembre i finalitzarà el 22 de novembre a les 14.00.

La novetat principal serà l'increment de la dotació pressupostària, que arribarà als 4.500 euros, la qual cosa suposa un augment del 12,5% respecte a l'any passat i d'un

50% respecte a la convocatòria de fa dos anys.

"Les associacions de professionals del disseny han tornat a ser protagonistes en l'elaboració d'aquestes bases perquè les Falles mereixen un treball rigorós i professional per a promocionar-les tant ací com més enllà del nostre territori. Aquesta aposta ferma que venim reiterant des del Govern de la Nau també té un reflex en la dotació econòmica, que un any més tornem a augmentar", ha explicat Fuset.

El sistema per a triar qui farà el cartell i la imatge gràfica de les Falles del 2018 també ha sigut pactat amb les associacions professionals i, com ja va ocórrer l'any passat amb el dissenyador Ibán Ramón, els responsables del cartell i de la imatge gràfica de l'última edició de Falles, Luis Demano i Joan Quirós, també s'incorporen al procés de selecció en aquesta crida oberta a professionals.

L'aposta de la Regidoria de Cultura Festiva per la professionalització de la imatge gràfica de festes com les Falles i la Gran Fira s'ha traduït en diversos premis als cartells del 2016, obra d'Ibán Ramón o Yinsen Estudi, en diversos certàmens de disseny a Espanya i Europa.

Tal com s'ha fet amb la imatge gràfica del Nou d’Octubre, se seguirà amb la col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana, que adaptarà la imatge seleccionada a les seues campanyes de promoció de la festa de les Falles.