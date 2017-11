Les falles rebutgen per àmplia majoria el debat per a separar-se de l'Ajuntament de València

El món faller es va expressar dimarts passat de forma contundent contra la possibilitat de realitzar un congrés de faller en el qual entre altres coses s'obriria el debat sobre la possible separació de Junta Central Fallera (JCF) com a òrgan controlat i gestionat directament per l'Ajuntament de València.

L'Assemblea Extraordinària de Presidents celebrada aquest dimarts a la nit va concloure amb 195 vots en contra de la convocatòria del congrés faller, per tan sol 21 a favor i 11 abstencions.

La majoria de presidents consultats van coincidir a comentar que no és aquest el millor moment per plantejar canvis dràstics, després dels episodis de tensió i polèmiques viscudes recentment, que van portar al regidor de Cultura Festiva i president de JCF, Pere Fuset, a abandonar temporalment la direcció dels plens i les assemblees, en haver-se convertit en blanc de crítiques de caràcter polític.

Va ser precisament l'edil qui va proposar la convocatòria del congrés faller per decidir l'encaix de JCF en l'Ajuntament (separae-se o seguir vinculada), la qual cosa pot ser que haja ajudat al fet que finalment s'haja descartat aqueixa opció, la qual cosa indirectament significa que el col·lectiu faller vol seguir depenent de l'Ajuntament i legitima Fuset com a president de JCF.

D'aquesta forma, la festa continuarà sota la tutela de l'Ajuntament i se seguirà regint pel reglament, l'última modificació del qual es va realitzar l'any 2001 i que marca una diferència entre les competències del president de JCF i de l'assemblea de presidents, que Fuset ja ha comentat que espera que es respecten.