El mejor cine polaco según Scorsese

La Filmoteca inicia el martes 11 de abril el ciclo ‘Martin Scorsese presenta: Las obras maestras del cine polaco’ con la proyección, a las 18 horas, de ‘Eroica’ (1957) de Andrzej Munk. Organizado por AVA Arts Foundation con la finanaciación del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia y en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura en Madrid y las filmotecas de varias ciudades españolas, el ciclo está compuesto por nueve títulos esenciales de la cinematografía polaca, seleccionados por el cineasta norteamericano Martin Scorsese.

En 2011, Scorsese viajó a Polonia para recibir el título Doctor Honoris Causa de la Escuela Nacional de Cine de Łódź. Allí se reunió con Andrzej Sabliński, experto en digitalización cinematográfica, para revisar el listado de las restauraciones digitales del cine polaco. Así nació la idea de organizar un ciclo de las obras maestras del cine polaco restauradas digitalmente. En 2014 el ciclo fue presentado en el Lincoln Center de Nueva York, luego viajó por los Estados Unidos, visitó también Inglaterra, Canadá, Australia. Del extenso catálogo de películas digitalizadas, Scorsese eligió 21 títulos, entre los que destacan los nueve que se podrán ver en La Filmoteca en copias de la mejor calidad posible.

Entre los títulos seleccionados figuran películas fundamentales en la filmografía de Andzej Wajda como ‘Cenizas y diamantes’ (1958) y ‘La tierra de la gran promesa’ (1975). También dos películas importantes de Krzysztof Kieślowski como ‘El azar’ (1981) y ‘No matarás’ (1988). El ciclo ofrece la posibilidad de ver en Valencia películas fundamentales del cine polaco, pero que son poco conocidas en nuestro país como ‘El tren (1959) de Jerzy Kawalerowicz, ‘Walkover’ (1965) de Jerzy Skolimowski, ‘El sanatorio de la clepsidra (1973) de Wojciech J. Has o ‘Constans’ (1980) de Krzysztof Zanussi.

Como señala Martin Scorsese en su presentación del ciclo: “Son películas con gran fuerza visual y emocional, películas serias, cuya complejidad hace que las descubramos una y otra vez. Las historias de estas películas conmueven al espectador y me afectaron profundamente a mí. Hay muchas verdaderas revelaciones en este ciclo de obras maestras de la cinematografía polaca. Independientemente de si uno las conoce o no, es una oportunidad única para descubrir la gran fuerza del cine polaco, en pantalla grande, con una calidad digital estupenda. Espero que disfruten viendo estas películas tanto como las he disfrutado yo”.