Les Arts estrena 'Carmen' amb l'escenificació d'Antonio Gades

L'ànima i l'essència del gran ballarí i coreògraf que va ser Antonio Gades torna al Palau de les Arts de València entre el 22 al 25 de febrer amb l'escenificació del seu 'Carmen', que complirà en el coliseu valencià 500 representacions des de la mort del mestre d'aquesta versió ja clàssica per "descarnada i nua de tot artifici" que arriba "directa al cor".

Eiriz ha exigit "conservar el llegat" de la dansa, igual que es preserven les obres de Velázquez o els clàssics literaris, perquè és "un patrimoni tangible". "Sobre un clàssic no ens permetríem el luxe de millorar-les, ningú li posaria un nou vestuari a 'Las Meninas', perquè ja són una joia per se", ha evidenciat. No obstant açò, s'ha lamentat, "estem sols en la conservació" del llegat de l'artista alacantí.

La 'Carmen' de Gades és ja "un clàssic" des que va revolucionar la dansa en la seua estrena en 1983 en el Théâtre de Paris perquè "va directament a la medul·la" i mostra a la dona com és en "la seua sexualitat, la seua passió, amb les seues alegries i els seus drames però buida d'adorns per a anar a l'essència".

Així, ho ha explicat la directora artística de la companyia, Stella Arauzo, qui va prendre el testimoni de la mateixa Cristina Clots en 1988 en encarnar el paper de cigarrera sevillana en 1988 i va ser durant molts anys partenaire de Gades als escenaris.

Gades va revolucionar aquest text de Mérimée des de la forma de ballar, desproveïda d'artificis, a les llums i vestuaris en canviar les cintures ajustades per roba d'assaig. A Broadway va ser "un escàndol", recorden. I "avui dia segueix sent transgressor", ha apuntat.

Arauzo ha explicat que no es desenganxa del seu ordinador per a veure contínuament els vídeos originals, però que, encara que "beuen de la font", els personatges sumen "l'ànima i cor" de cada intèrpret. "A les noves generacions els ensenyem que hi ha molts camins i que un d'ells és el camí de la senzillesa molt meditada de Gades", ha apuntat.

De la mateixa manera, el ballarí i coreògraf José Horta, que dóna vida a Don José, ha incidit que el ball que encarna l'esperit de Gades és "molt net", en el qual s'ha llevat" tot el superflu per a anar a la base, al senzill, que és el més complicat". Però ha recalcat que malgrat aquesta senzillesa qualsevol moviment té "un sentit". "Tractem de traure a la terra el so no bastonejar-la", ha assenyalat.

Horta, que va ser designat pel propi mestre com a primer ballarí de la companyia quan tenia 20 anys, ha aclarit que ell no és el successor de Gades, sinó el seu continuador i que els anys que ha estat fora de la companyia li han permès créixer artísticament per a poder fer ara un gran Don José.

Per la seua banda, la ballarina Esmeralda Pomes ha confessat que encarna a Carmen amb una "gran responsabilitat" perquè no va conèixer el mestre. Per açò, "absorbeix" totes indicacions dels quals sí ho van fer per a "poder traure el màxim d'un mateix".

La funció de Carmen anirà acompanyada del documental 'Disciplina i llibertat', una selecció única d'imatges i entrevistes realitzades de la Fundació Antonio Gades, de 10 minuts de durada, en el qual el propi mestre introdueix a l'espectador en les seues facetes de ballarí, coreògraf i filòsof de la dansa.