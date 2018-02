Ausiàs March en tapa negra

El poeta valencià més universal comparteix finalment llom amb els grans clàssics i contemporanis de la literatura hispànica que s'estudien a les escoles i universitats d'arreu. Sis segles desprès d'aparéixer, l'obra completa d'Ausiàs March es publica en la col·lecció de referència entre la filologia castellana, Letras Hispànicas, de l'editorial Cátedra. Dictats, com anomenava March als seus poemes, és el primer llibre d'un autor valencià en llengua catalana que inclou aquesta col·lecció, tan estesa als nostres instituts. Recull més de 10.000 versos, agrupats en 129 poemes que al llarg de 1140 pàgines són desgranats i traduïts al castellà contemporani en una edició crítica que pretén fer comprensible la llengua medieval del poeta.

Ausiàs March ja ha estat publicat en més de 20 llengües però aquesta traducció didàctica en prosa, acosta l'obra i el poeta, no només als estudiosos, sinó també als valencians en general, explica l'hispanista i medievalista, Robert Archer. Per al prestigiós filòleg anglès, March és "una de les grans veus de la poesia medieval europea" i el pioner de la poesia del Segle d'Or a l'Estat, amb uns versos "impactants, lapidaris, enormement rics en imatges, subtils i sorprenents".

March explota poderosament la llengua fins a aconseguir un llenguatge conceptual i sonor nou a l'època i irrepetible després. De fet, un segle després de morir, el 1555 March va ser publicat en una editorial de Valladolid sense tan sols traducció. Però la seua obra va quedar invisibilitzada rere autors castellans com Garcilaso de la Vega, entre els quals, segons Archer, es llegeix l'herència de March. Ara, amb aquesta edició Cátedra li fa justícia. "Està entre el bo i el millor que ofereix la literatura espanyola en qualsevol de les seues llengües", ha sentenciat la directora editorial, Josune García. La famosa col·lecció de tapes negres ja és la número 1 del rànking Scholarly Publishers Indicators del CSIC, amb més de 800 clàssics publicats.

Per al diputat de cultura, Xavier Rius, de Compromís, "és hora que els valencians ens enorgullim d'autors d'aquest nivell, en els quals no ens havien educat durant anys per raons polítiques".