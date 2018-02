'Cuarteto de Alacant', la ciutat sota la lupa de Mariano Sánchez Soler

El periodista Mariano Sánchez Soler reuneix en el seu últim llibre Cuarteto de Alicante (Calabria Narrativa) desenes de visions sobre la ciutat valenciana. Una col·lecció de les seues novel·les, assajos i articles d’opinió sobre la seua ciutat natal, que critica tant com respecta en les seues cinc-centes pàgines. Un intent de dibuixar la ciutat des de la perspectiva del temps i assenyalar el seu paper en el conjunt de la societat valenciana.

“ Els escriptors escrivim sobre el que coneixem”, conta quan se li pregunta sobre la seua devoció per la ciutat. “Alacant és una ciutat que sembla negar-se a cada moviment. Una ciutat que ha destruït senyals d’identitat, edificis importants per la construcció, la deixadesa o el menfotisme”, narra Sánchez Soler. “Jo sóc molt crític perquè estime la ciutat, perquè em dol. S’estima i s’és crític alhora”, afig.

El llibre és “la visió d’una mateixa ciutat des de distintes perspectives i a través del temps. És la ciutat de la memòria, del que cosa va desapareixent, dels edificis assolats... També un intent de parlar d’identitat, o del que ens en queda”. Aqueixa carència, juntament amb el fet de no saber ‘fer poble’, és un dels aspectes que més afligeixen Soler en la seua obra. En el litoral, conta, hi ha moltes persones que han perdut la consciència d’identitat, de les maneres de fer, que no senten la ciutat com seua i se’n despreocupen. “Si perds la memòria, ho perds tot”, enuncia com qui anticipa el futur.

La corrupció és una altra de les màcules que cauen sobre la localitat del sud valencià, un mal que, encara que l’autor lamenta, no dista massa del que es dóna en altres ciutats espanyoles com València o Madrid, recurrents en els informatius. L’autor, que critica especialment la relacionada amb l’urbanisme salvatge, que ha destrossat la ciutat, es mostra pessimista davant de la hipòtesi d’un escenari millor. Un pla a llarg termini difícil de dibuixar en una ciutat que es boicoteja.