La World Press Photo torna a centrar la seua atenció en la crisi dels refugiats

Recorden l’assassinat de l’ambaixador de Rússia a Turquia? Les imatges del tiroteig d’un policia fora de servei, al desembre del 2016, van fer la volta al món. El responsable de la repercussió va ser el fotoperiodista turc Burhan Ozbilici, que cobria la roda de premsa per a Associated Press. La instantània l’ha convertit en el guanyador de l’última edició de la World Press Photo. “Tenia dues possibilitats: quedar-me i fer la meua faena de periodista o eixir corrent”, va dir el premiat.

El seu retrat compartirà parets amb altres reconegudes instantànies en l’exposició del certamen que arriba a València. La Fundació Chirivella Soriano i Doctornopo, amb el suport de Fundació Banc Sabadell, organitzen aquesta sisena edició de la mostra a la ciutat, que podrà visitar-se del 10 de febrer a l’11 de març al Palau Joan de Valeriola, seu de la fundació.

Aquesta edició torna a centrar-se en els drets humans. En concret, en els drets de les persones refugiades i els migrants forçosos, que protagonitzen una part important de les imatges exposades, que responen al lema “Crea refugio”. L’organització renova la seua col·laboració amb la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV) per a impulsar una campanya de recollida de fons amb què l’organització espera contribuir a l’acollida i la integració de persones refugiades que s’han vist obligades a abandonar les seues llars i ara estan al nostre país.

El certamen es caracteritza per la representació més crua de la realitat en unes composicions harmòniques que esdevenen, tot just es miren, incòmodes, retrat d’accions tan esgarrifoses com necessàries per no oblidar en quin món vivim. I, sobretot, per a reflexionar sobre si és el que volem.