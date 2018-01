‘Lo que se espera de mí’: la segona novel·la negra d’Álex Garzó que s’inspira en ‘The Wire’

Reconeix que és un devorador de sèries policíaques, de thrillers i de novel·les negres. No és gens estrany, amb aquesta inspiració, que el protagonista del seu segon llibre siga un inspector de policia. Concretament, Álex Garzó ha tornat a dibuixar Julio Cortés, un inspector de Policia Judicial que torna a la faena després d’una temporada de baixa per depressió.

Lo que se espera de mí és el títol sota el qual es desenvolupa la trama de l’escriptor de Badajoz, un híbrid de The Wire (David Simon, HBO), Luther (Neil Cross , BBC) amb novel·les de Ferran Torrent i de Francisco González Ledesma, comenta l’autor. Ambientada en una capital mitjana a la costa, amb un centre històric i un barri de pescadors fàcils d’identificar, que, com que no es concreta, dóna ales als lectors per a introduir-se en la història. En aquesta ocasió, predomina l’ambient urbà, davant del rural de la seua primera novel·la, Ribera, fin de trayecto.

“ Hi ha bastant de The Wire : l’arrancada, els dubtes del protagonista, què s’espera d’ell, les pressions constants de l’ofici, les estadístiques de resolució de crims...”, narra l’autor, que pretén construir una novel·la fluida i “que els lectors vulguen devorar”.

“ Des de xiquet he tingut un respecte reverencial per la Policia i la seua faena”, assegura Garzó. “He intentat que es veiera que un policia no investiga segons li sembla, que el procés està judicialitzat, que no pot fer el que vulga”, explica en comparació al gènere detectivesc americà, on és habitual que els agents seguisquen la seua intuïció en una investigació davant de la burocràcia espanyola.

La novel·la s’acosta en l’estructura al gènere negre, on el protagonista narra la seua investigació fins a arribar al criminal, però ho fa des de la seua pròpia perspectiva estilística, explica Garzó. “La primera novel·la partia d’un narrador omniscient. Ara es desenvolupa en primera persona, en l’ara... Això canvia les accions i la trama; el factor humà es realça”, argumenta. Lo que se espera de mí es presenta el dijous a la llibrería Bartleby, amb el diputat Jordi Juan.