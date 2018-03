“El verí del teatre” fa 40 anys

“El verí del teatre” va nàixer per a la televisió en 1978. El text teatral de Rodolf Sirera ha estat traduït a quinze idiomes, l’últim al xinés, i representat en més de vint països. Tot i el gran èxit, Sirera confessa que “hi ha èpoques que no l’he volgut gens ni mica” per l’ombra que llança sobre tota la seua obra. “He escrit 40 ó 50 obres de teatre i el text que em demanen sempre és ‘El verí del teatre’.

Reconeix que l’obra naix de la necessitat de reflexionar sobre la professió actoral. “Jo venia del teatre independent”, diu Sirera i “sempre m’havia interessat molt saber on estan els límits de la representació teatral”.

És una obra escrita en les claus dels snuff-movies, els assassinats en directe, “una obra sobre la crueltat, el poder i la submissió”, tot i que reconeix que “el text té moltes lectures”.

Els espectadors valencians la poden vore ara en la versió de la Companyia Teatre Micalet, que el pròxim mes de maig estarà a Massamagrell.