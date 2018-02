Los hijos de un empresario que financió al PP piden que su empresa se borre del debate sobre corrupción en Castellón

Los gestores de Telecso, empresa fundada por los hijos de un empresario que financió ilegalmente al PP y que opera en su mismo sector, pidieron el miércoles al Ayuntamiento de Castelló que retire el nombre de la compañía de la documentación del Pleno extraordinario sobre corrupción que se celebrará el próximo viernes.

En la convocatoria de la sesión, Telecso aparece nombrada como heredera de Piaf, la empresa de Alejandro Pons, uno de los empresarios que confesaron en el juicio del caso Gürtel que financiaron ilegalmente al PP y que aceptaron condenas de un año y nueve meses de prisión por delitos electorales y de falsedad documental.

Trabajaron para el Hospital Provincial

Telecso opera en el mismo sector en el que operaba Piaf, ahora en concurso de acreedores. Además, la empresa de los hijos compartió con la compañía del padre al menos una actividad obtenida por contrato público. En concreto, ambas recibieron encargos relativos al mantenimiento del Hospital Provincial de Castelló.

Pablo Pons, gerente de Telecso, recordó en declaraciones a eldiario.es que la Fiscalía de Castellón archivó la investigación sobre presuntas irregularidades en la facturación que llevó a cabo este centro hospitalario durante los años en los que fue controlado por el PP. "Se ha demostrado que no había delito, no hemos hecho nada mal", afirmó.

Pons explica que su empresa pedirá por registro en el Ayuntamiento desaparecer de la documentación del Pleno y amenaza con una denuncia si el Consistorio no atiende su petición. "No tenemos vínculos ni en el accionariado, ni en los socios, ni en los administradores con Piaf y esto ocasiona un perjuicio a nuestra imagen. Hay un vínculo familiar pero por los pecados de un padre no tiene que pagar un hijo", declaró.