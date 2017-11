Más de 600 entidades adheridas y con un manifiesto contra la marginación

La marcha ha terminado con la lectura del manifiesto en las Torres de Serranos por representantes de educación, dependencia, juventud y medios de comunicación. Los manifestantes han querido dejar claro desde el inicio que la protesta busca "evitar cualquier sesgo político que pueda empañar la imprescindible unidad de todos los valencianos" en torno al interés común de la financiación justa.

Tras recordar los 40 años que se cumplen en 2018 del órgano que dio pie a la actual Comunitat Valenciana, han realizado una llamada a la "voluntad de los valencianos de recuperar su autogobierno", para advertir que la región se encuentra en un momento que quiere "esa misma unidad para lograr un futuro sin más hipoteca que nuestra capacidad de generar progreso".

Para acabar con esta "situación fallida", los organizadores han urgido a una "solución global" y a crear un Estado que "no se agota en la Administración central". De hecho, recuerdan que "ningún sistema de financiación ha tratado con justicia a la Comunitat" y ponen como ejemplo que "cada valenciano recibirá 237 euros menos que la media este año o 839 que la CCAA mejor financiada".

Una "discriminación" que alcanza, entre infrafinanciación y falta de inversión estatal, "1.600 millones de euros", por lo que los convocantes la han tachado de "situación insólita". Son cifras que, en definitiva, "suponen que los valencianos nos veamos a hacerlos todo con mucho menos".

La organización de la marcha ha dicho 'basta' a esta situación y, al hilo del 'Manifest per un Finançament Just' que apoyaron el año pasado más de 600 entidades, ha exigido una reforma "inmediata" del sistema de financiación, junto a un reparto de las inversiones que compense los de los últimos años y esté ajustado a la población. También el reconocimiento de los déficits acumulados por el mal funcionamiento de anteriores sistemas y mecanismos de compensación para que el nuevo "no nazca lastrado".

Y un alegato final: "Los valencianos vivimos un momento histórico en el que poner punto y final a la discriminación, para avanzar hacia una sociedad más próspera y más justa".

La lectura ha acabado con el himno de la Comunitat Valenciana aunque con una pequeña polémica. La pieza debía haber sido interpretada por la Banda Municipal de Valencia pero un malentendido ha provocado que sonara desde megafonía. Los miembros de la agrupación han abandonado la concetración final visiblemente molestos. Antes, se había podido escuchar canciones de Al Tall, Zoo o la Muixeranga.