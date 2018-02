El gerente de Camps que denunció "pufos" en la construcción de colegios: "Fueron a por mí dentro del partido"

El exsecretario de política local del PP, Miguel Barranca, ha comparecido este lunes en la comisión parlamentaria que investiga los sobrecostes millonarios en Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios en la Comunitat Valenciana. El que fuera gerente de la empresa con Francisco Camps denuncia una persecución en el PP porque "era incómodo": "Fueron a por mí dentro del partido, dentro de la ejecutiva y de Ciegsa. Y con 62 años, a la calle", ha reprochado.

Miguel Barranca es el testigo que delató a Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación y consejero delegado de la empresa, en el caso Taula y avisó a Francisco Camps de que se estaban cometiendo irregularidades en Ciegsa. El expresidente, dijo en su día Barranca, le respondió "que estuviera tranquilo, que Máximo era buen amigo suyo". "Yo era muy incómodo en Ciegsa, era el único que quedaba por sacar" ha comentado en numerosas ocasiones, en relación a la guerra interna de PP en la corporación entre campistas y zaplanistas.

Con un evidente rencor -cruzaron más que palabras dentro de la entidad- el exresponsable del partido ha señalado que con Caturla comenzó una época en la que todo se hacía a puerta cerrada. "Se encerraba en un despacho. Decía: tranquilo, yo me lo como con patatas".

Barranca fue despedido de Ciegsa tras profundas disputas con el exsecretario general de Educación, investigado en el caso Taula, a quién responsabiliza de una época hermética en la empresa pública. "Todo se hacía bien hasta que llegó él", ha dicho. Según ha relatado, cuando Caturla llegó le hizo la vida imposible a García Liberós, el anterior gerente de la empresa, y despidió a los técnicos que llevaban varios años trabajando en la empresa: "Eran profesionales y los despidió como a perros, algunos estando enfermos", ha criticado.

En el nuevo circuito de trabajo, en el que dice que no le dejaban participar, las cosas se hacían de forma "hermética". Dejó de ver los planos de las obras de los colegios y de hablar con los alcaldes, ha dicho.

Preguntado por su relación con Alfonso Rus, su amigo, ha respondido que éste le apartó del partido, pese a ser secretario de finanzas local. "Me hicieron desaparecer de todo; del partido y de Ciegsa. Fui a un comité local para organizar unas elecciones y no volví. Rus me dijo: 'bajo están los indios y tú eres jefe'. Hoy ustedes saben por qué no fui" ha reprochado.

Barranca abandonó el PP en 2014 después de 30 años "avergonzado" por los escándalos de corrupción. "Volveré cuando se vaya la basureta", ha concluido.