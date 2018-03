La vaga feminista deixarà les institucions a mig gas

El lema és molt clar: “Sense nosaltres el món no funciona”. I és el que pretenen demostrar les dones de més de 150 països amb la convocatòria de vaga del 8 de març. El Dia Internacional de la Dona Treballadora estan totes cridades a llitar per una societat més justa i igualitària. I, de moment, sembla que alguna cosa s’aturarà.

En les Corts Valencianes, les diputades i treballadores dels grups parlamentaris de Podem, PSPV i Compromís ja han anunciat que faran vaga i en Ciutadans, com a partit o grup parlamentari, no se secundarà. El partit taronja, en línia amb el que ha explicat Inés Arrimadas, portaveu del comité executiu, entén que en la convocatòria “es mesclen temes” i que no s’ha de barrejar la lluita feminista amb la lluita anticapitalista”, al contrari del que proposa el moviment feminista. La formació taronja dóna llibertat perquè de manera individual cada treballadora faça el que considere adient. Des del PP, com va anunciar la seua direcció nacional, tampoc secundaran la vaga. Parafrasejant la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, la portaveu adjunta del PPVC, Eva Ortiz, va comentar que el seu partit no està d’acord amb la convocatòria i que treballarà “si és possible, més”. Una vaga a la japonesa.

Entre els socialistes, que secundaran l’aturada de 2 hores acordada amb UGT i Comissions Obreres, els homes del grup també cessaran la seua activitat com a protesta. El ple de les Corts que correspon a aquest dia serà més curt del que és habitual, ja que s’ha pactat una mena de serveis mínims per a fer les preguntes de control al president. Les dones de Compromís sí que secundaran la vaga de 24 hores, en línia amb l’aturada internacional, formalitzada en la Direcció General de Treball per Intersindical. Les treballadores de Podem donaran el seu salari corresponent al col·lectiu feminista.

En la Diputació de València la fórmula serà una declaració institucional que insta el Govern de Mariano Rajoy a posar en marxa els mecanismes previstos en la Llei d’igualtat. En l’Ajuntament de València, les regidores de Compromís i de València en Comú faran vaga de 24 hores, mentre que les representants socialistes faran l’aturada parcial.

En el marc dels mitjans de comunicació, a València, dones periodistes i fotoperiodistes, amb el suport de la Unió de Periodistes i l’Associació de Periodistes d’Elx, han difós el seu propi manifest que denuncia les tasques pendents en l’espai periodístic en la lluita contra el patriarcat. A escala estatal, més de 3.600 dones (mentre s’escriuen aquestes línies) han firmat un manifest que protegeix la convocatòria i carrega contra el masclisme del sector.

Per part de l’executiu autonòmic, s’ha promogut una declaració institucional que critica els estereotips de gènere que produeixen discriminació, com ha explicat la vicepresidenta, Mónica Oltra. Les conselleres no participaran en el ple de les Corts Valencianes ni en la reunió preparatòria del ple del Consell del dia posterior, com tampoc no ho faran les dones que ocupen alts càrrecs.

La manifestació a València està convocada a les 18 hores des del Parterre. Una protesta que vol les dones “lliures, vives, feministes, combatives i rebels”.