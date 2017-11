Una "manada" feminista censura en València el cuestionamiento a la víctima de los Sanfermines

Una "manada" feminista de mujeres y hombres se ha concentrado esta tarde de domingo en la plaza del Ayuntamiento de València para protestar contra el cuestionamiento que la justicia y muchos medios de comunicación han hecho de la vida de la joven que fue violada según la fiscalía por cinco jóvenes en los Sanfermines. En la concentración se ha clamado contra la "justicia machista" y en defensa de la víctima con el lema "yo sí te creo". "No es un caso aislado, se llama patriarcado", rezaba una de los carteles de la acción reivindicativa.

Uno de los lemas de la concentración que clama contra la actuación judicial en el juicio contra "la manada".

"Denunciamos el juicio paralelo que se está haciendo contra las mujeres que sufren agresiones machistas", ha asegurado Ángela Escribano Martínez. Para esta mujer "debemos exigir que se cumplan las leyes y no se haga una interpretación patriarcal y machista de las normas". "Una mujer que ya sido agredida sexualmente no puede ser acosada en su intimidad y a quien hay que investigar es a sus agresores. Es hora que las mujeres podamos salir a cualquier hora, a vestirnos como queramos y a decir no aunque sea con las bragas bajadas", ha reclamado.

Para Pedro Llorente, en este tipo de concentraciones "hecho en falta una gran presencia de hombres, por el simple hecho que quien comete este tipo de acosos y agresiones somos los hombres". "Este es un problema de los hombres y se nos ha de ver aquí para combatirlo y erradicarlo, dando la cara", ha propuesto.

Personas que se han concentrado en Valencia contra la impunidad en las violaciones.

"Nos hemos concentrado por los abusos judiciales contra la víctima de los Sanfermines porque se la ha revictimizado. La llamada que hacemos es que no se debe culpar a la víctima de su propia violación y demostrar que no son casos aislados. Pasa todos los días y casi nunca se denuncia. En España hay una violación cada ocho horas", ha denunciado Judith, una de las asistentes a la concentración y que sostenía la pancarta "la manada somos nosotras". "Ni borracha ni drogada, ella no ha pedido nada", ha sido otro de los lemas de la concentración.