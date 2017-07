El FIB aspira a batre rècords d’assistència i aposta pels músics espanyols emergents

Els milers de fibers ja han començat a omplir el recinte i Benicàssim es prepara per a acollir milers de persones en un cap de setmana de vertigen. Fa setmanes que els abonaments amb càmping –més de 25.000– estan esgotats i ja només queden entrades de dia, amb les quals el certamen aspira a arribar a 50.000 visitants diaris. El festival més internacional dels que se celebren a Espanya ha trobat estabilitat econòmica i ha saldat el deute que fa quatre anys va amenaçar d’em portar-se’l per davant.

Els Red Hot Chilli Pepers són, sens dubte, l’atractiu principal d’aquesta edició, ja que és la primera vegada que la banda actua en el festival i és el seu únic concert a Espanya enguany (al novembre van passar per Madrid) per a presentar The Getaway . En el panorama nacional, debuten Love Of Lesbian , que si bé són coneguts en altres esdeveniments, no havien actuat a Benicàssim. Com a contrapartida als autors de Californication, els fibers trobaran The Weeknd , el projecte de rock modern d’Abel Tesfaye , que ha superat 2 milions de discos venuts amb el seu últim treball, Starboy .

Entre els més de 100 artistes que hi actuaran del 12 al 16 de juliol, destaquen noms rellevants com Kasabian , Foals , Los Planetas, Liam Gallagher , Deadmaud 5, Peter Doherty , Blossoms , Bonobo , Mourn , Ride , Slaves i Tyler o The creator . El festival mescla rock clàssic amb propostes modernes; grups de moda amb bandes de trajectòria consolidada; el vell indie i els artistes emergents, amb l’objectiu d’omplir Benicàssim.

7.000 persones ja es troben al FIB EFE

El seu director, Melvin Benn , ha sabut mitjançar amb les autoritats locals i provincials i ha aconseguit autorització per a ampliar el recinte i augmentar l’aforament, i també que s’hi impliquen administracions com la Diputació de Castelló, que promociona el festival, o la Generalitat Valenciana, que ha llançat un hostelpack per a turistes.

Per primera vegada en els seus 23 anys d’existència el públic espanyol està pròxim a igualar l’anglés i es nota en la quota d’artistes. El FIB sembla que ha apostat pel pop patri i compta amb La Casa Azul, Mala Rodríguez, Conttra , Cómo Vivir en el Campo, Bisnaga, One Path , Ten Bears , Alien Tango, Viva Suecia, Las Odio, Bejo & DJ Pimp , Captains , Navvier , Surfin Bichos, Las Bistecs o Bad Gyal , que va camí de convertir-se en un referent del trap .

La seguretat, una preocupació en augment pels organitzadors d’esdeveniments, ha provocat que es reforcen els escorcolls en els accessos al recinte i s’hi prohibirà l’accés amb bosses i motxilles que superen les dimensions fixades en la pàgina web. A més, la Delegació de Govern ha augmentat els efectius de seguretat perquè no es produïsquen altercats durant els 4 dies de festival. El FIB 2017 ja està ací.