"Si no me habláis en castellano, os piráis de aquí", nueva denuncia de discriminación por hablar en valenciano

Nueva denuncia de discriminación lingüística. Esta vez en Dénia, donde un grupo de personas fue expulsada el pasado sábado de un céntrico pub de la ciudad por pedir las copas en valenciano, según afirman los afectados, que presentaron una queja en el libro de reclamaciones del local y denunciaron los hechos al grupo hostelero propietario del mismo. La respuesta, dicen, fue satisfactoria y “en valenciano”, pero lamentan que desde el pub nadie se haya puesto en contacto con ellos para interesarse por lo sucedido o, en su caso, pedirles excusas. En cambio, el responsable del local, ofrece una versión distinta: señala que hubo un malentendido provocado por el hecho de que el camarero que les atendió no conoce el valenciano, pero niega que los clientes fueran expulsados del local.

Los hechos, según el relato de los denunciantes, tuvieron lugar el pasado sábado 23, por la tarde. Hacia las 16.30 horas entraron al local en cuestión. “La camarera ya nos conoce porque siempre hablamos valenciano y eso no le gusta, cosa que nos hace saber siempre”, explican. “Después de vernos, llamó a otro camarero que llegó con malas formas”.

“ Si no me habláis castellano, os piráis de aquí”

“ Pedimos un ron amb llima y nos preguntó: ¿qué es eso?; intuimos que se refería a la llima y le contestamos: limón”. Sin embargo, aseguran que a partir de ahí lo único que encontraron de boca del camarero fueron malas palabras. Y una frase que se repite como un patrón en casos como este: “A mí me hablas en español, que para eso estamos en España”. De nada sirvió, cuentan los denunciantes, hacerle saber al camarero que la Constitución española y el Estatut d’Autonomia amparan el uso del valenciano. Aquel, dicen, “nos tiró del bar”: “Si no me habláis castellano os piráis de aquí”. El grupo decidió entonces evitar problemas y marchar del local, no sin antes rellenar la hoja de reclamaciones para “dejar por escrito todo lo que ha pasado”.

Ahora han decidido hacerlo también público. Según cuentan, al día siguiente de los hechos telefonearon a la empresa propietaria del local, el Grupo El Raset. A diferencia de lo sucedido en el pub, aquí destacan que encontraron una respuesta adecuada. “Una mujer nos atendió muy amablemente y en valenciano”, y les pidió un teléfono para que desde el pub pudieran ponerse en contacto con ellos. Sin embargo, por la tarde, y en vista de que nadie les había llamado, hicieron pública su denuncia a través de las redes sociales. “Supongo que no nos queda otra que denunciar”, señalaba el portavoz de los afectados.

El responsable del local niega que expulsaran a los clientes. Asegura, además, que buscan “afán de protagonismo” con la denuncia. “Y hay testigos, porque era la hora el partido de fútbol del Valencia y había más gente en el local”.

En cualquier caso, el responsable del establecimiento asegura que en el local no tienen “ningún problema con el valenciano”. De hecho, añade, “tenemos mucha clientela de aquí” que habla en valenciano y nunca ha habido ningún problema. En este sentido, señaló que el malentendido se debió a que el camarero que atendió a estos clientes no conoce el valenciano. Hubo una discusión que los clientes reflejaron en la hoja de reclamaciones, pero en ella “no dice nada de que fueran expulsados”.