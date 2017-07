Archie Shepp Quartet

Archie Shepp: saxo

Steve McCraven: batería

Carl Henri Morisset: piano

Matyas Szandai: Contrabajo

El saxofonista Archie Shepp es uno de los grandes iconos de la vanguardia del jazz de los años sesenta. Poseedor de un lenguaje y una personalidad arrolladores y protagonista indiscutible de la revolución, tanto musical como ideológica, de la comunidad negra durante esa apasionante década, es conocido especialmente por su música intensamente afrocéntrica. Sus composiciones están vinculadas a los movimientos pro derechos civiles y a la libertad expresiva del jazz, al igual que sucede otros coetáneos suyos como John Coltrane, Cecil Taylor, Don Cherry, Pharoah Sanders, Sun Ra, Albert Ayler, Max Roach y muchos otros.

La técnica de Shepp integra diversos elementos heredados de los maestros del saxo tenor, desde Webster a su mentor Coltrane, pero de acuerdo con su propia personalidad. Su trabajo con los standards y con sus propias composiciones es siempre original. En este sentido se le puede comparar con Sonny Rollins.

Sus colaboraciones con Cecil Taylor entre 1961 y 1962 lo lanzaron al estrellato, para emprender posteriormente una intensa trayectoria que dura hasta nuestros días. Tiene más de 75 discos grabados a su nombre con otros grandes como los ya mencionados Coltrane, Taylor, Cherry, Sanders o Sun Ra, además de Bill Dixon, Freddie Hubbard, Marion Brown, McCoy Tyner, Elvin Jones, Jimmy Garrison, Carla Bley, Paul Bley, Max Roach, Charlie Haden, Ron Carter, Lars Gullin, Tete Montoliu, Niels-Henning Orsted Pedersen, Cedar Walton, Bernard Purdie, Wilton Felder, Hank Mobley, Harold Mabern, Cornell Dupree, Bobby Hutcherson o Grachan Moncur III.

A finales de los sesenta grabó The Way Ahead, que supuso un punto de inflexión en su carrera profesional. Shepp contó para la grabación con Ron Carter al contrabajo, Grachan Mocur III al trombón, Jimmy Owens a la trompeta, Roy Haynes a la batería y Walter Davis Jr. al piano. Es un disco vitalista, menos free que sus trabajos anteriores y más arraigado en la tradición de la música negra. En él muestra influencias del gospel y el blues, camino que no abandonará en el futuro, pero conservando siempre su libertad formal y su peculiar sonido.

Considerado un intelectual del jazz –licenciado en Derecho y con un diploma en Arte Dramático–, siempre ha estado al servicio de la docencia: ha impartido clases por todo el planeta, y actualmente sigue en activo con todo el poder que le proporciona su personal y extraordinario sonido.

Un gran tótem del jazz