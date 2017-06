Enjoy Lindy Hop Music

Este año el festival da protagonismo a los bailarines de swing, una comunidad que sigue creciendo día a día llenando las calles de alegría y música. Para esto, el festival apuesta y suma poniendo escenario para tres grandes formaciones musicales con un repertorio exclusivamente pensado para bailarines: Swing From The Bottom, The Sunnysiders y la Big Band del Taller de Sedajazz.

El proyecto tiene como único objetivo que la gente disfrute con un repertorio que muestra un recorrido a través de los standards más representativos de la historia del Lindy Hop, baile popular de los años 30 que ha vuelto a ponerse de moda por sus valores artísticos y sociales.

En total, más de 35 músicos se dejarán la piel para que los bailarines de todas las escuelas de baile se reúnan y celebren el renacimiento de la era del swing.

The Sunnysiders

Ana Zomeño

Voz y guitarra

Josep Germanor

Batería

Carlos Picó

Contrabajo

Mar Català

Piano

Adrià Martínez

Clarinete

RicardPenadés

Saxo Tenor

Guillermo Valero

Trompeta

Arnau Benimaclet

Trombón

Swing From The Bottom

Sonia Coma

Voz

Javier Mares

Voz y guitarra

Nacho Jorro

Bajo

Sergio Riera

Piano

Joel Bertomeu

Clarinete

Irene Soriano

Saxo Tenor

Guillermo Valero

Trompeta

Big Band del Taller de Sedajazz

Rosana Díaz_Saxo Alto, Juan Saus_Saxo Alto, Clara Juan_Saxo Tenor, Juanjo Martín_Saxo tenor, Fco. Blanco "Latino"_Saxo Baritono, Fede Crespo_Trompeta, Rafa Llopis_ Trompeta, Carol Campillo_Trompeta, Diego Martínez_Trompeta, Vicen Tormo_Trombón, Lucía Bisquert_Trombón, Isabel Amorós_Trombón, Juan Bonet_Trombón, Marina Alcantud_Piano, Teresa Nuñez_Guitarra y voz, Oscar Cuchillo_Contrabajo, Rubén Díaz_Bateria, Claudia Ferrández_Voz