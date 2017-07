Jam For Kids

Jam Session con músicos de la Sedajazz Kids Band, Happy Band y Young Band.

Estas formaciones infantiles nacen de la inquietud del Colectivo de Músicos Sedajazz por despertar el amor a la música y potenciar el talento desde la base educativa en edades tempranas.

Con el objetivo de compartir esta experiencia pedagógica para que pueda servir de inspiración a otros niños, padres y educadores, las bandas infantiles de Sedajazz visitan habitualmente distintas instituciones educativas así como Festivales Infantiles en los que actúan con el propósito de fomentar la pasión por la música, como medio para la solidaridad, el amor y el respeto entre las personas.

Kids Band

La Sedajazz Kids Band es el alma de Sedajazz. Con el único objetivo disfrutar a través del aprendizaje, las niñas y niños de la Sedajazz Kids Band se han convertido en un ejemplo a seguir debido a su curiosidad y motivación puras y por su ilusión contagiosa.

El atractivo del repertorio de la Sedajazz Kids Band se basa en su combinación de standards y de arreglos de grandes éxitos de la historia del pop y el rock, traducidos al lenguaje jazzístico y abiertos a la improvisación.

En el mes de Julio de 2015 ganaron el concurso de grupos organizado por la emisora Rock FM y actuaron con "Los Enemigos" en los Conciertos de Viveros en la Feria de Julio de Valencia.

En 2016 graban su primer Cd que incluye la canción original "Cantant en Valencià" que hicieron para Les Trobades d'Escoles en Valencià.

Happy Band

Es una nueva banda del taller de Sedajazz compuesta por niños de entre 7 y 12 años. El atractivo de su repertorio se basa en una recopilación de arreglos de grandes éxitos de la historia de la música jamaicana, el reggae y el ska, un repertorio abierto a la improvisación. Temas de Desmond Dekker, Toots & The Maytals, Skatalites, The Specials, Terence Blanchard,… Títulos como “Monkey Man”, “Israelites”, “Mo Better Blues”, “You’re Wondering Now”, “A message for you Rudy”,…

Young Band

Esta banda está compuesta por jóvenes de entre 12 y 15 años, su repertorio está basado en standards de Jazz, funk, latin y algunas composiciones originales de ellos mismos. Temas de Sonny Rollins, Duke Ellington, Herbie Hancock ,The Champs, Don Pullen,… títulos como “St. Thomas”, “Blue Moon”, “Tequila”, “Take The ‘A’ Train”, “Whatermelon Man”,…