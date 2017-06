Jorge Rossy & Javier Vercher Quintet Filantropia

Jorge Rossy Vibráfono y Marimba

Javier Vercher Saxos

Kevin Hayes Piano

Billy Harp Batería

Masa Kamaguchi Contrabajo

El polinstrumentista Jorge Rossy y el saxofonista Javier Vercher presentan Filantropía, su nuevo y apasionante proyecto, con un elenco de grandes figuras y leyendas del jazz como el baterista Billy Hart, el pianista Kevin Hays o el contrabajista Masa Kamaguchi.

Nacido y grabado en dúo, el disco Filantropía se redimensiona para que este impresionante quinteto construya un lenguaje dual en el que el post bop comparte espacio con el folk jazz.

La inspiración más libre y a la vez más pura definen unos temas cuya forma y estructura están marcadas por desplazamientos que transitan en la propia dualidad del proyecto.

Jorge Rossy (Barcelona, 1964) empieza a tocar la batería a principios de los años ochenta con músicos de renombre internacional como Woody Shaw, Kenny Wheeler, Jack Walrath, Sal Nistico o Sean Levitt.

Después de su paso por Berklee, se convierte en el músico elegido por grandes figuras como Danilo Pérez o Paquito D´Rivera, hasta que se traslada a Nueva York, donde se integra en la élite del jazz de esta ciudad y toca con Joshua Redman, Bill McHenry, Ben Monder, Larry Grenadier y muchos otros.

En 1995 se une al trío del pianista Brad Mehldau, con el contrabajista Larry Grenadier, y comienza una etapa de grandes grabaciones y giras internacionales durante diez años.

Actualmente toca varios instrumentos: piano, batería, vibráfono o marimba, indistintamente según los grupos o proyectos con los que actúa. En la última década ha colaborado, ya sea en grabaciones o en giras, con Lee Konitz, Ethan Iverson Quartet, Charlie Haden´s Quartet West, Carla Bley, Joe Lovano, Kurt Rosenwinkel, Seamus Blake, Chick Corea, Wayne Shorter Quartet, Joshua Redman Trio, Al Foster o Mark Turner.

El saxofonista Javier Vercher es uno de los mejores músicos de este país. Aunque nacido en Madrid, ha vivido desde su más corta infancia en la Comunidad Valenciana. Tras su paso por Berklee fijó su residencia en Nueva York, en donde conoció a músicos de la escena local como Lionel Loueke, Henry Cole, Ferenc Nemeth o RJ Miller, y también con Branen Temple y Chris Higgins, con quienes formó un trío.

En 2003 grabó su primer disco para Fresh Sound Records con la participación de Robert Glasper y de Bob Moses. En 2006 fue galardonado con el Premio Músico Revelación Tete Montoliú.

Muy identificable por su poderoso y a la vez sentido sonido, de lenguaje libre pero afianzado en las raíces, es un apasionado creador cuyos gustos distan de lo estándar.

Tiene siete discos como líder en los que han participado figuras como David Kikoski, Sam Yahel, Larry Grenadier, Francisco Mela, Arturo Stable, Perico Sambeat o Lionel Loueke. Su disco Wish You Where Here, con el que realizó una gira por Estados Unidos, alcanzó las más altas calificaciones en los medios especializados.

A estos dos grandes músicos se les une la gran leyenda de la batería Bill Hart, uno de los grandes ─que ha tocado con históricos como Miles Davis, Wes Montgomery, Oscar Peterson o Clark Terry entre muchos otros─ y el pianista neoyorquino Kevin Hays, que ha destacado en docenas de grabaciones para Blue Note y otros importantes sellos.

Hays ha colaborado con maestros como Sonny Rollins, Benny Golson, Ron Carter, Joe Henderson, Roy Haynes, John Scofield, Art Farmer o Eddie Gómez.

Y, por último, el intuitivo y carismático contrabajista japonés Masa Kamaguchi, colaborador de la élite del jazz de vanguardia internacional: Sonny Simmons, Ben Monder, David Murray, Tony Malaby, Paul Motian, Dave Douglas, John O´Gallagher o Russ Lossing.