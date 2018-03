El magatzem de residus nuclears, un nou argument per a prolongar la vida útil de la central de Cofrents

El nou magatzem temporal individualitzat (MTI) que projecta Iberdrola a la vora de la central nuclear de Cofrents suposa un altre indici sobre la voluntat de la companyia que la planta prolongue la seua activitat, a pesar que la concessió acaba l’any 2021 i la seua vida útil caduca l’any 2024.

Com ha informat eldiario.es, les piscines en què s’emmagatzema actualment el combustible gastat completaran la seua capacitat l’any 2021, motiu pel qual es justifica la construcció de l’MTI, una instal·lació que haurà d’estar operativa al setembre del 2021 i que permetrà que la central continue funcionant de manera segura, fins que estiga construït el magatzem temporal centralitzat (MTC) a Villar de Cañas (Conca).

No obstant això, segons el projecte bàsic i l’estudi d’impacte ambiental a què ha tingut accés aquest diari, l’MTI té amb una capacitat per a 24 contenidors de residus radioactius i la previsió és de traslladar-hi cinc contenidors cada 24 mesos. Això donaria la possibilitat a la central de funcionar fins almenys l’any 2031.

A més, si es posa en marxa el magatzem centralitzat de Villar de Cañas, on podrien traslladar-se residus de Cofrents, encara donaria més opcions de prolongar la vida útil d’aquesta planta fins i tot més enllà del 2031, ja que l’MTI té una durabilitat estimada de 50 anys.

Fins ara Iberdrola no ha manifestat oficialment la decisió d’ampliar el funcionament de la central, encara que sí que ha deixat entreveure la seua voluntat.

El director de la central, Tomás Lozano, va comparéixer el mes de juliol passat en les Corts Valencianes a petició del PSPV-PSOE i Compromís –amb el suport de Podem– per donar compte de la construcció del magatzem esmentat.

El director va insistir que la construcció del magatzem és necessària i independent del procés de continuïtat. Pel que fa a la possibilitat d’allargar la vida útil de la central, va assenyalar que és un debat polític en què ni la central ni Iberdrola entraran, encara que va considerar que l’energia nuclear és “necessària” per a “la transició del model energètic”.

Per la seua banda, el Ministeri d’Energia va comunicar aqueix mateix mes l’ordre per la qual concedeix més temps a la central de Cofrents –també a les de Trillo i Ascó– per a renovar els permisos. Si no s’haguera produït la modificació, Iberdrola hauria d’haver sol·licitat la renovació el 2018. Ara es podrà retardar fins al 2020.

12 incidents en un any

La central nuclear de Cofrents va confirmar el dia 20 passat que la instal·lació ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear fins dotze succeïts en un any, encara que va negar que supose un risc per als ciutadans: “Cofrents es manté en el millor nivell de seguretat i és absolutament segura”.

Aquests incidents “no han afectat persones, la instal·lació ni el medi ambient”. I tot això es produeix en vespres que Iberdrola sol·licite la renovació de l’explotació, que caduca el 2021.