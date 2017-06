El parque natural de la Sierra Calderona, 18.000 hectáreas de pulmón verde amenazado por el fuego

El parque natural de la Sierra Calderona, entre las provincias de Valencia y Castellón, es uno de los espacios naturales protegidos más emblemáticos de la geografía valenciana. Declarado parque natural el 15 de enero de 2002, se extiende sobre más de 18.000 hectáreas -la sierra Calderona ocupa 60.000 hectáreas en las estribaciones del sistema Ibérico-. La diversidad de ambientes forestales y la importancia de las especies presentes, como el alcornoque, define a este espacio natural cómo un enclave de gran valor natural y como el pulmón verde más próximo a la ciudad de Valencia.

Sin embargo, el paraje se está viendo amenazado por las llamas. El incendio declarado el pasado miércoles en la localidad valenciana de Gàtova y que ya ha quemado alrededor de 1.300 hectáreas en la zona -el fuego afecta a las localidades de Gàtova, Segorbe, Altura y Soneja, en las provincias de Valencia y Castellón- amenaza seriamente al parque natural, en cuyos límites ya ha quemado unas 600 hectáreas.

Los bomberos trabajando en las tareas de extinción del fuego en la sierra Calderona

Aunque parece que la mejora de las condiciones meteorológicas están facilitando que el fuego no se extienda, el fuerte viento de poniente que se produjo durante la jornada del jueves provocó que se aumentara hasta en cerca de cuatro veces la extensión afectada por las llamas. "Por suerte, las condiciones meteorológicas han mejorado considerablemente y no estamos ante un incendio pavoroso y descontrolado, y no ha afectado al corazón del parque, sino al perímetro", ha asegurado el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro.

El fuego declarado el pasado miércoles afecta a una zona, en la localidad de Soneja, que ya fue pasto de las llamas en 2009 -entonces se quemaron 1.013 hectáreas en la Sierra Calderona aunque el fuego no llegó a entrar en el parque-. Precisamente, para encontrar el último gran incendio forestal que afectó al paraje natural habría que remontarse a 1994, cuando 6.717 hectáreas de lo que hoy es espacio protegido fueron pasto de las llamas. En los últimos años se han producido incendios de menor magnitud en el entorno del paraje -Gilet, Serra, Benifairó de les Valls-, aunque ninguno de ellos ha llegado a afectar directamente al parque natural.

El mirador del Garbí, en el parque natural de la Sierra Calderona

En la actualidad, se está trabajando en el desarrollo del nuevo Plan de Prevención de la Calderona, un documento cuya vigencia acabó en 2016 y cuya actualización -que tendrá una validez de diez años- está previsto que esté finalizada en breve. No obstante, es el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) el que dicta cómo se debe realizar la recuperación: "De momento, habrá que dejar pasar un tiempo, de unos cuatro años, antes de poder actuar en la reforestación". Precisamente, para tutelar y controlar esa recuperación, se conformará una mesa de concertación en la que participarán todos los agentes implicados.

Àlvaro ha lamentado que no se haya gestionado adecuadamente el medio forestal con el Partido Popular al frente de la Generalitat Valenciana: El 60% del territorio valenciano es forestal, alrededor de 1,3 millones de hectáreas. En este sentido, ha lamentado que no hubiera técnicos vinculados con el territorio que gestionan al frente de los parques naturales o que no se haya trabajado para evitar hiperdensidades. Así, ha reconocido que existen deficiencias: "En todo el territorio hay un millón de árboles muertos en los bosques que habría que retirar, así como también debemos recuperar especies autóctonas y resistentes", pero que se está trabajando para revertir esta situación.