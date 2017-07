Los nadópatas vuelven a llenar la playa de la Patacona en una acción benéfica

Los llamaron "nadópatas" porque estaban enfermos por nadar. Este grupo, nacido en 2008 a través de un foro de natación contaba con una treintena de personas, hoy tiene más de 2.600 miembros que se ven periódicamente en sus quedadas.

Por segundo año consecutivo han convocado la 'Moon Swimwear', una travesía a nado nocturna en la playa de la Patacona, con el apoyo de la ONG Surg For All y eldiariocv.es. Esta organización se dedica a formar cirujanos de países del Tercer Mundo para mejorar la asistencia médica en sus países de origen.

La convocatoria está programada para el próximo viernes 7 de julio en el retén de la Patacona a las 20:30 y la inscripción todavía está abierta en su página de Facebook. La distancia a nadar será de 1.500 metros aproximadamente y los participantes se irán agrupando cada 150 metros, acompañados de kayaks y angels swimers , velando por la seguridad de los nadadores.

En esta ocasión, Surg For All colabora con la iniciativa ofreciendo el sorteo de una cámara Go Pro entre todos los participantes de la carrera que se apunten en su web.