Siete nuevas escuelas de idiomas amplían la oferta hasta las 100.000 plazas para el próximo curso

El conseller de Educación, Vicent Marzà, acompañado del secretario autonómico Miquel Soler y el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha presentado el nuevo mapa de escuelas oficiales de idiomas.

Marzà ha explicado que "siguiendo la apuesta del gobierno del Botànic para incentivar el aprendizaje de idiomas, hemos ampliado y reestructurado la red de escuelas oficiales de idiomas según criterios poblacionales y de impacto socioeconómico, coherentes con las necesidades de cada parte de nuestro territorio, comarca a comarca", y ha añadido que, "por tanto, ampliamos la oferta de plazas y acercamos la enseñanza de idiomas a la ciudadanía".

El nuevo mapa comprende la creación de siete nuevas escuelas oficiales de idiomas. Algunas de ellas eran secciones y otras son de nueva creación. "Las antiguas secciones ahora pasan a ser EOI con autonomía propia de funcionamiento y esto favorecerá mucho al alumnado porque evitará mucha burocracia del pasado", ha comentado el secretario autonómico, Miquel Soler.

En la ciudad de València, la sección de Benicalap pasa a ser EOI con autonomía propia, y se crea una EOI nueva en el distrito de Quatre Carreres. Por tanto, en València, el próximo curso se pasa de una EOI a disponer de tres escuelas que se denominarán: EOI València-la Saïdia, EOI València-Benicalap y EOI València-Quatre Carreres, esta última situada en el IES Fonteta de Sant Lluís.

En las comarcas alicantinas, a las EOI ya existentes se suma una más con autonomía, la EOI-L'Alacantí en San Vicente del Raspeig.

En lo que respecta a las comarcas de Castellón, a la EOI que hay en Castelló, se suma ahora otra sede autónoma en Vinaròs, denominada EOI-El Maestrat y otra más en Vila-real denominada EOI-La Plana Baixa.

Por lo que se refiere a las comarcas de València, la sección de Torrent pasa a ser EOI autónoma y se crea una nueva en Paterna.

Sumadas a las 17 EOI valencianas ya existentes, la red contará con un total de 24 centros distribuidos a lo largo del territorio valenciano. Hay que recordar que en las comarcas de Alicante ya había las EOI de Alicante, Alcoy, Dénia, Elda, Elche y Torrevieja. A las de Castellón, la EOI de la capital, y a las de València, las de Alzira, Gandia, Llíria, Quart de Poblet, Sagunto, Utiel, Valencia y Xàtiva.

Más plazas y más idiomas

Este nuevo mapa permitirá ofrecer para el próximo curso cerca de 100.000 plazas, unas 85.000 ordinarias en diferentes niveles e idiomas, y casi 13.000 gratuitas para inglés y valenciano dirigidas al profesorado.

De este modo, a las más de 80.000 plazas ordinarias ofrecidas en el curso 2017-2018 se sumarán para el próximo curso 3.940 nuevas plazas presenciales y 400 nuevas para grupos de destreza oral. Por otro lado, dentro de la apuesta de Educación por mejorar la formación del profesorado en idiomas, en el curso 2017-2018 se cuenta con 10.000 plazas adicionales gratuitas para el aprendizaje del inglés y el valenciano por parte del profesorado. Con el objetivo de consolidar el plan, la oferta se reforzará con la creación de 2.030 nuevas plazas de inglés y 530 de valenciano para el curso 2018-2019.

Actualmente en las EOI valencianas se ofrecen catorce idiomas: alemán, inglés, árabe, español, eusquera, francés, griego, italiano, japonés, portugués, rumano, ruso, valenciano y chino. El próximo curso se incorporarán tres idiomas más: neerlandés, finés y polaco.

Aparte se ofrecerán idiomas que no se podían estudiar en algunas EOI. En Alicante se podrá estudiar eusquera y japonés. Este segundo idioma también se ofrecerá en Elche. Torrevieja incorporará el ruso, Castellón el eusquera y en Ayora se reforzará la oferta de valenciano.

A todas estas novedades hay que añadir que, se crearán un total de 1.280 plazas en línea de inglés nuevas.

Mediatecas y E-idiomas

El próximo curso se activará un nuevo servicio abierto para toda la ciudadanía, cada EOI tendrá una mediateca: "No será necesario estar matriculados en cursos de las EOI, cualquier ciudadano interesado en mantener un contacto permanente con las lenguas podrá usar las mediatecas mediante un carné", ha explicado el director general de Política Lingüística.

Estos espacios ofrecerán materiales y recursos de todo tipo relacionados con las lenguas: lecturas, aulas de autoaprendizaje, modelos de exámenes, etc. Así mismo serán centros lúdicos para la organización de actividades como la lectura de prensa en varios idiomas o tándems lingüísticos.

E-idiomas, la escuela oficial de idiomas en línea es la última de las apuestas de Educación, de la Generalitat, para la creación de este nuevo mapa. Ante la necesidad de adaptar la red de EOI a la actual demanda de la sociedad en el aprendizaje 'on-line' de lenguas, se está estudiando la mejor manera para crear la denominada e-idiomas.

Está previsto que se ponga en marcha en el curso 2018-2019, pero para este curso 2017-2018 ya se ofrece formación en modalidad ' on-line' en inglés (B2 y C1) y valenciano (C1) dentro del marco del Plan Integral de Aprendizaje de Lenguas para el Profesorado como proyecto piloto.

Más secciones en las EOI

Cada EOI dispone de secciones en otras poblacions. A las ya existentes se suman cinco nuevas para el curso 2018-2019.

El IES Rascanya será sección de la EOI València-Benicalap, el IES El Cid de la EOI València-Quatre Carreres, Morella pasará a tener una sección para la EOI-El Maestrat, el IES Asunción será sección nueva de la EOI de Elche, y Rojales contará con una sección de la EOI de Orihuela.

Otras mejoras en las EOI en los tres cursos

Se ha contratado a 95 docentes más desde 2015. Esto supone un incremento de la plantilla del 15 %. Se ha pasado de 618 profesores a 713, a 1 de septiembre de 2017.

Hay que recordar que han aumentado las horas semanales de docencia de los grupos curriculares y existe una mayor oferta de cursos específicos: refuerzo de la expresión oral, cursos monográficos y cursos específicos. Los cursos curriculares han pasado de 4 a 4,5 horas semanales de docencia. También hay que recordar que éramos una de las tres únicas comunidades autónomas, junto con Castilla-La Mancha y Murcia, que habían mantenido una estructura de 5 grupos curriculares por profesor.

Además, se ha implantado la matrícula en línea en todas las EOI y se han rebajado las ratios en los grupos de primero del nivel A2, de 42 a 35 plazas.

Desde el curso 2016-2017, el total del alumnado, tanto el oficial como el de la modalidad libre tiene dos oportunidades para superar las pruebas, dado que se ha hecho extensiva la convocatoria extraordinaria también para los candidatos que se han presentado sin ser alumnado oficial del último curso de nivel. De este modo se ha permitido a aquellos que no han superado la convocatoria ordinaria de junio volver a presentarse en septiembre sin tener que abonar nuevamente las tasas de derechos de examen. Las EOI valencianas se equiparan así a otras autonomías donde ya se realizaban pruebas en septiembre. Hay que recordar que el alumno solo tiene que examinarse en septiembre de las destrezas que no haya superado en junio, es decir, que en caso de que en la convocatoria ordinaria de junio haya obtenido más de un 6 en cualquier de las destrezas orales o escritas, no tiene que volver a hacer esta parte del examen.