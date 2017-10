La llei de Polítiques Integrals de Joventut, promoguda per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha sigut aprovada esta setmana per les Corts per una ampla majoria (per tots els grups menys pel PP). Resulta important este detall, per les formes, en una societat adulcentrista amb molt de soroll i poca capacitat de dialogar, com observem a les últimes setmanes, i pel contingut donat que es tracta d’una llei feminista, participada horitzontalment, i post15M que ens interpel·la a tota una generació a trencar la vella dicotomia institució-carrer per confluir en un nou espai de diàleg, responsabilitat i codecisió.

Amb aquesta llei que ja es de tots els valencians i valencianes, sobre tot dels que som més joves, s’ha fet possible un canvi de paradigma que resulta important per una societat que recupera, poc a poc, la confiança en les seues institucions públiques després d'una de les etapes polítiques més fosques de la política valenciana. Així, per primera vegada, la institució de la Generalitat que ens representa com a persones joves, el Consell Rector de l'IVAJ, és el primer òrgan compartit al 50% entre Administracions Públiques i la societat civil. Un Consell Rector compartit i paritari, amb un sistema de trams d'edat i amb un espai per a la democràcia directa. Un sistema complex i plural de representació que busca aprofundir en una democràcia inclusiva de major qualitat i educar en la participació.

La nova Llei de Polítiques Integrals de Joventut garanteix, per primera vegada, el dret a l'oci educatiu i l'educació no formal com una eina d'inclusió, igualtat d'oportunitats i cohesió social, és a dir, una llei amb l'objectiu trencar amb la transmissió generacional de l'empobriment. Es una llei de proximitat que vertebra el territori amb el reconeixement de les competències compartides amb els ajuntaments i el compromís d'un cofinançament per poder desenvolupar-les. Un marc de drets que es desplegarà en l'Estratègia Valenciana de la Joventut com a instrument que ens permet dissenyar, codecidir, complir, analitzar i avaluar les polítiques integrals de joventut. Unes polítiques públiques , consensuades amb el Consell de la Joventut, que caminaran de la mà dels i les professionals de joventut, un col·lectiu precaritzat ,que cal dignificar laboralment i que reconeixem amb aquesta llei. Al capdavall, una llei que situa en el centre de la política valenciana la importància dels i les joves.

De bon tros, és una bona llei de present i de futur. Però, res haguera sigut possible sense la capacitat de treball i de diàleg de l'equip de l'IVAJ, del Consell de la Joventut (les seues entitats i consells locals) i de l'Associació de Professionals de Joventut. Un equip de treball on la confiança i el respecte a cadascuna de les parts ens ha permés arribar a la llei que més s'assembla al que quan vam començar aquest viatge somniàvem. Una llei participada i consensuada per més de dos terços de Les Corts i sense cap vot en contra que s'ha millorat amb les aportacions de tots els grups parlamentaris. Una llei d'autoestima per una generació, durament castigada,que novament marca el camí de com s'ha de construir una societat cohesionada i plural. Anem per feina

Alberto Ibáñez és secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana d'Igualtat