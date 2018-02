Bienvenido Mr. De la Serna (o com el Gobierno de España ens deu més de 7.000 milions en inversions)

Hui ens torna a visitar el Ministre de Foment, el Senyor Íñigo Gómez de la Serna qui acompanya al president del Gobierno de España , Sr. Mariano Rajoy. En esta ocasió tenim l’honor de rebre la seua visita en commemoració del 50 aniversari de l’Aeroport de l’Altet , Elx-Alacant, el principal aeroport valencià que és un motor de l’economia local i element clau de la nostra connectivitat amb el potent sector turístic.

Benvingut, senyor Ministre. Supose que durant la visita donaran xifres i més xifres sobre l’esforç inversor del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, com han fet sempre els ministres quan ens han visitat. Dades parcials ben adornades que intentaran desviar l’atenció sobre una realitat que ja no es pot amagar: l’empobriment del poble valencià té en la manca d’inversió pública territorialitzada de l’Estat una de les seues causes. Quants llocs de treball no s’han materialitzat? Quantes infraestructures necessàries per a l’economia real i el benestar no s’han executat? Quantes empreses valencianes han tancat per falta de contractes?

Sí, senyor Ministre, el 50 aniversari del l’Aeroport de l’Altet ( Aeropuerto Alicante-Elche segons el Ministeri) no té cap connexió ferroviària, ni de tramvia. La connexió de l’Aeroport amb les ciutats d’Elx, Oriola, Alacant o Santa Pola és insuficient com hem analitzat i consensuat a les Corts Valencianes. La manca en connexió amb la xarxa ferroviària de tren i tramvia és un exemple més del dèficit inversor del Govern Central.

I podríem parlar de centenars d’infraestructures que no s’han fet, o són insuficients: trens de rodalia, Corredor Mediterrani, Àrees Urbanes, Depuradores, infraestructures hídriques. I mentrestant ens passen la mà pel llom, ens visiten i de la inversió no hi ha res.

De quin import estem parlant? Quin és el dèficit d’inversions del que parle, es preguntarà el lector. Són més de 7.000 milions d’euros d’infrainversió. I no és invenció meua. Des de l’any 2000, i amb l’aparició de l’euro, la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana ha elaborat informes molt professionals sobre las “Inversiones regionalizables de la Administración General (AGE) en la CV. Ací tenen l’enllaç a l’informe: http://www.cccv.es/pdfs/06.03.2017%20DOSSIER%20ENERO-DICIEMBRE.pdf, que arriba fins l’any 2015 i en la pàgina tercera d’este informe poden comprovar vostès la manca inversora que s’acumula des de l’any 2000 i que fins a l’actualitat mai ha hagut un any amb un superàvit d’inversions per part de l’Estat.

“El algodón no engaña”, afirmava un conegut espot publicitari. Tenim una realitat que ja no es pot amagar per molt focs d’artifici que es llancen. Per moltes visites i per moltes promeses. La realitat és que el maltractament ve de lluny i és variat. És infrafinançament i és infrainversió. I a més a més, hem d’aguantar la burla i la supèrbia d’aquells que estan sobrefinançats i que gaudeixen de sobreinversions. Mentre, a la nostra terra, l’empobriment continua. I mentre, la reforma de l’Estatut d’Autonomia, aprovada per les Corts l’any 2010, està paralitzada al Congrés per culpa d’uns i d’altres, mentre reformes posteriors ens avancen per dreta i esquerra. Mercadejar amb suports parlamentaris té eixos beneficis i no és el cas. Parlem de justícia i de dignitat.

*Enric Morera és President de les Corts Valencianes i President del BLOC