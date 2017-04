La mare de totes les mentides

I així, com per a celebrar el Dijous Sant, Trump ha proclamat al món l'inici d'aquest temps en el qual la política ha mutat per a consagrar la mentida com a element essencial de la nova ideologia que ha de governar el món. A aquest animal, en la pitjor accepció de la paraula, li faltava dictar al calendari una efemèride. Prenguen nota doncs, per al que haja de venir, que el 13 d'abril serà el dia en què Trump va llançar sobre el planeta la major bomba no nuclear de la història. I preparen-se, que diuen que encara en té una de més gran.

Aquesta vegada la mentida té a veure amb la imperiosa necessitat d'anul·lar una xarxa de túnels construïda per l'ISIS a Afganistan. Ja saben, una d'aqueixes organitzacions de fanàtics a les quals els pares de la superbomba van alimentar ahir per a poder avui combatre-les. Per aquests túnels, segons Trump, transportaven els islamistes quilos i quilos de les seues letals mentides. Així que el desequilibrat que ocupa amb els vots dels seus conciutadans la Casa Blanca va decidir pel seu bé i el meu bombardejar-los amb la mentida més gran i més mortífera de les que guardava al seu arsenal. Onze tones de troles per a ser exactes.

Amb tot, el pitjor, és que la munició utilitzada en aquesta nova política que ja ha arribat per a quedar-se no és d'ús exclusiu d'aquest repugnant subjecte. De menor calibre, de molt menor de fet, la falsedat ja està instaurada com l'idioma oficial dels qui aspiren o tenen ja la responsabilitat de governar-nos. La impunitat constatada anima a polítics d'un i un altre signe a apostar per ella com a primera opció en cas que la veritat els incomode o inculpe. És normal, atès que les conseqüències polítiques i fins i tot mediàtiques de faltar a la veritat són, exactament, cap.

Aquesta és la raó per la qual els capitosts d'una banda de delinqüents poden presidir en Pasqua processiones i consells de ministres; els defraudadors poden presentar les seues candidatures a la presidència de la veïna república; els antics col·laboradors entusiastes amb els pitjors dictadors i les millors monarquies abanderaran aquesta vesprada desfilades republicanes i independentistes; i els mateixos que ahir van amenaçar i van perseguir als qui combatien la corrupció política avui es presentaran com els guardians de la moral pública en el primer fòrum o desdejuni en el qual els deixen parlar.

Gaudeixen els meus governs de la plàcida tasca de manejar un societat sense memòria. Saben bé que avui és un preciós dia de Pasqua. El sol calfa el jardí dels nostres pares i la brisa solament porta so d'ones i cigales. Saben que avui no és dia de crits. Estan convençuts, i no sense raó, que mentre el telenotícies sone de fons, ací dormirem una merescuda migdiada sobre el tou matalàs que dia a dia emplenem amb la inòpia en la qual ahir va esclatar la mare de totes les mentides.