¿Nada? De nada

Leo en la prensa valenciana que la compra de las empresas del ministro Asunción por parte del Banco de Valencia fue un burdo saqueo según anticorrupción. Y la verdad es que me extraña. Asunción nunca se prestaría a una operación como esa. Sus empresas estaban sanas como una lubina salvaje, su relación con la derecha valenciana era inexistente y siempre mantuvo un perfil bajo desde su dimisión como ministro.

Asunción era un hombre serio. Él nunca se presentaría a unas primarias contra el secretario general del PSPV solo para desestabilizar al único partido personado en causas de corrupción en aquel momento. Él jamás pactó, se organizó ni actuó en connivencia con el conseller Rafa Blasco, ni pretendió jamás que Jorge Alarte retirara las únicas denuncias presentadas por aquellos años contra el gobierno de Camps con el impresentable propósito de acceder al consejo de administración del mismo banco al que adeudaba decenas de millones de euros. No existieron campañas orquestadas por los mismos medios de comunicación que por aquellos años recibieron, según el informe de la UCO, cerca de 448.804 euros en un solo semestre a cuenta de la campaña electoral de Rita Barberá. Este hombre nunca, pero nunca, habría presentado querellas contra Alarte y Carmen Martínez apurando hasta la última instancia, la del Tribunal Supremo, con el único propósito de dar munición a los mismos sicarios de Camps que disparaban en Blanquerias, rueda de prensa sí, rueda de prensa también, el argumentario del PP. Eso era imposible porqué esa gente nunca existió. ¿Dónde estarían ahora? ¿Dando lecciones de periodismo en twitter? ¿Aplaudiendo en los mitines del PSOE al mismo precio y con el mismo entusiasmo que lo hacían entonces para el PP? !Que desfachatez! ¿Quién puede creerse eso?

Las crónicas publicadas nos hablan de una operación ruinosa pero tan inexplicable como inexplicada. Se sabe lo que pasó. Pero ni una palabra del porqué. Ni una linea del contexto en que sucedió. ¿Qué ganaron los gestores que impulsaron una compra suicida a todas luces? Nada de lo que por aquellos días sucedió en Bancaja, en el Banco de Valencia o en las piscifactorias del buen ministro está relacionado con los acontecimientos orgánicos del socialismo valenciano de aquellos días. Aquello no tuvo nada que ver con la resistencia a presentar querellas contra empresarios y dirigentes del PP que se vivieron en el seno del PSPV en la primera década de este siglo. Eso no son más que cuentos chinos de los forofos de las teorías conspirativas. Aquello nunca sucedió. Porque… de haber sucedido alguien lo habría contado en las crónicas publicadas ayer ¿no creen? Y léanlas bien… ¿A que no dicen nada?. De nada.