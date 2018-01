Juventud y experiencia

La carrera por la secretaria general del PSPV en la ciudad de Valencia ha comenzado. La portavoz del grupo municipal, Sandra Gómez, lleva más de un mes defendiendo su candidatura. Está bien que lo haga, sin duda razones tendrá. Otra cosa es que se coincida en el por qué, cuándo y para qué.

Recientemente, ella misma declaraba a la prensa local, que nunca había entendido las candidaturas que solo aspiran a cargos orgánicos y no a los liderazgos políticos y que ella, lo que realmente deseaba, era ser alcaldesa para influir en la política municipal La intención es buena, pero, o desconoce nuestras resoluciones congresuales, que obligan a primarias para liderar las candidaturas o simplemente la prisa le ha confundido de proceso. El día 11 de enero los miembros del comité convocaremos el congreso donde se elegirá una nueva comisión ejecutiva con su secretario o secretaria general. La elección del cabeza de lista a la candidatura del PSPV en el ayuntamiento tendrá que esperar más de un año, será para junio de 2019 , y por supuesto también por primarias.

Del papel que podría jugar en esas primarias el compañero Manolo Mata tal y como se comenta en los mentideros políticos de la ciudad y en el partido, hablaremos cuando toque, pero sin duda, la confusión de los procesos orgánicos e institucionales y la existencia de posibles candidatos alcaldes en su mismo proyecto hace difícil de entender su declaración inicial.

Otra incógnita que me viene a la mente es el papel que los jóvenes, o mejor algunos jóvenes, han desarrollado en el seno del partido en el pasado reciente. Porque se puede ser joven, pero….poca experiencia?. Somos muchos los que recordamos desde cuando se está dando protagonismo a algunos jóvenes en el partido de la ciudad. En concreto, nuestra joven candidata, dirigió, coordino y llegó a ser la máxima responsable del Comité Electoral en las últimas municipales del 2015. Aunque evidentemente, no sería justo decir que ella fue la única responsable de que la candidatura de Joan Calabuig tocara suelo con 5 concejales en las últimas elecciones de 2015, frente a 12 con Rafa Rubio en 2003, 12 con Carmen Alborch en 2007 y 8 en 20011 ya con Joan Calabuig en procesos anteriores. Todo esto por no hablar de pérdida de votos (34,25% en 2007, 22,24% en 2011 y 14,15% en 2015).

Siguiendo con las dudas que plantea su candidatura añadiríamos otra no menos importante para verificar su experiencia. Allá en 2012 se volcó, como responsable de las Juventudes Socialistas del País Valenciano, con la candidatura de la querida y llorada Carme Chacón a la secretaría general del PSOE. Declaraba «Será para mí un orgullo, algún día, decir a mis hijos o a mis nietos que representé a la primera mujer secretaria general del PSOE. Carme Chacón, », dijo Sandra. Se equivocó. La candidatura de Carmen perdió frente Alfredo Pérez Rubalcaba. Y qué decir de las últimas primarias al Psoe, apoyó a Susana, abrió el mitin de esta en Parque de Cabecera del Turia, y se volvió a equivocar, porque como apunta José Saramago, del que Sandra Gómez dice tener como autor de cabecera, "Cuanto más te disfraces más te parecerás a ti mismo".

Todo esto y mucho más forma parte de su experiencia y de su mochila en el partido, pues aunque sea joven su trayectoria es larga. Es por todo lo anteriormente expuesto porque creo que el partido en la ciudad debe de orientarse hacia un proyecto comprometido con la militancia que garantice las resoluciones del 39º Congreso, donde igualdad,

socialdemocracia, federalismo, feminismo, cercanía, progreso regeneración democrática, municipalismo, memoria histórica y diversidad han de ser el motor del cambio al nuevo Psoe que representa el reciente s.g. elegido, Pedro Sánchez.

En esta tesitura no me cabe duda que la candidatura de la compañera Maite Girau garantiza que el trabajo del grupo municipal continúa, a la vez que su es incuestionable su compromiso con las resoluciones del congreso federal, del que participó activamente, hará posible el cambio. Esa es mi apuesta, desde mi derecho a ejercer al voto libre y democrático sin presiones internas ni confusiones institucionales, por eso YO también ME SUMO AL EQUIPO de Maite Girau.