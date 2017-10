Després dels esdeveniments d’ahir a Catalunya, cal una reflexió en defensa de la democràcia. Durant molts mesos, des de distints punts d’Espanya, des de partits polítics diversos, havíem demanat a Mariano Rajoy que exercira de president del Govern, que afrontara el que estava passant a Catalunya i que encetara un diàleg seré per a evitar un xoc de trens que, finalment, s’ha produït.

El que ens toca fer als polítics és precisament evitar els problemes, anticipar-nos a ells sempre que siga possible, i minimitzar-ne les conseqüències negatives. I és la responsabilitat, primer de res, de tot un president del Govern.Però Rajoy ha preferit desentendre’s del problema durant tots estos mesos. No ha exercit de president del Govern, i ha delegat en els tribunals i en la policia un problema que és real i que és polític. Tant, que podem albirar els seus orígens en el recurs del Partit Popular davant el Tribunal Constitucional d’un Estatut, el de l’any 2006, que havia sigut referendat per la ciutadania. A allò s’uniren campanyes de boicot i altres actituds que ens han dut fins ací. Fins al convuls escenari d’ahir.

Les imatges d’ahir de càrregues policials mentre la gent demanava votar no són pròpies d’una democràcia. La premsa internacional arreplega la contundència de les porres i el recompte de ferits, mentre dins d’Espanya la tensió ha arribat a uns límits que no s’haurien d’haver produït. Hui, dia 2 d’octubre, hem de ser capaços de tornar a tendir ponts perquè la gent puga expressar-se en llibertat. A favor o en contra del que siga, però amb serenitat. I si els representants del govern central i català no són capaços de seure a una mateixa taula per dialogar, s’haurà de canviar d’interlocutors. Debatre i buscar solucions polítiques a les peticions de la ciutadania en el marc de la legalitat són exercicis diaris de democràcia. I el diàleg fa més falta que mai. La democràcia no pot passar MAI per l’ús de la violència. PARLEM.

*Joan Ribó, alcalde de València