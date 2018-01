Quadern de Palestina (V)

La societat palestina és prou patriarcal però ara, com abans, sempre ha tingut dones que han fet grans aportacions a la seua comunitat. És el cas de Nabiha Nasir que en 1924 va fundar una escola per a xiquetes que va mantindre molt de temps i que va ser la base sobre la qual, l'any 1972, es va fundar l'actual universitat de Birzeit, la principal universitat palestina.

En aquest centre estudien 14.000 persones i és una universitat que actualment està en el 3% de les millor qualificades al món. Els seus estudiants, una vegada han acabat la seua formació, estén ja escampats per tot el món en ser un centre de prestigi com Oxford, Cambridge o Harvard. És, a més, una universitat que té una gran incidència benèfica sobre la seua comunitat i que es preocupa per mantindre el seu tarannà liberal i per afavorir l'empoderament de les dones.

La universitat de Birzeit va estar tancada durant 15 voltes, al temps de l'ocupació militar, el període més llarg entre 1987 i 1992. En tots eixos moments de tancament, la universitat va beneficiar-se de la solidaritat de la comunitat palestina perquè mesquites, esglésies, edificis civils van acollir als seus estudiants perquè continuaren amb les classes i no s'interrompera la seua formació.

Actualment, un dels grans problemes que té Birzeit és la dificultat que posa el Govern d'Israel per a l'entrada de professors i estudiants estrangers, ja que no els dona una visa d'entrada per temps superior a 3 mesos; un període totalment insuficient per completar una bona estàdia de formació.

La universitat de Birzeit està treballant per fomentat la identitat palestiniana, està treballant per a portar un sentiment de satisfacció moral a la seua societat en donar eines per vèncer el tancament, per vèncer la repressió, per empoderar a les persones.

És molt important tindre en compte que el dia 22 de febrer quan el president Mahmud Abbas comparega en Brussel·les davant els ministres d'Afers Exteriors de la U.E i de la comissionaria europea Federica Mogherini, la persona que estarà compareguen serà un home de 82 anys, que encarna la història viva de la tragèdia contemporània del poble palestí però que al mateix temps no és homèricament representatiu de la majoria de la població palestina que està conformada per un percentatge per gent amb una edat inferior a 30 anys. És important que es faça una transmissió de la voluntat de resistir la identitat, de la voluntat de ser un poble i de viure dignament i aconseguint un respecte als drets humans i que això siga transmès a les generacions joves i que tinguen un objectiu en mantindre l'esperança en un futur millor. La formació superior i l'educació universitària és una eina molt important per aconseguir el creixement personal i tindre instruments per eixir de la ignorància en què potser alguns volgueren tindre a la població. L'exemple de Birzeit és un exemple de voluntat de superació, de resistència i de permanència.