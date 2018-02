Ciudadanos da marcha atrás y frustra la reforma de la ley electoral valenciana

No habrá acuerdo para la reforma de la ley electoral valenciana. Al menos, no un acuerdo previo a la presentación de la proposición de ley. Ciudadanos, cuyos votos son imprescindibles para aprobar la iniciativa (necesita un mínimo de 66 diputados que los partidos del Botànic no suman), considera indispensables una serie de requisitos que no se prevén en esta propuesta para apoyarla.

El partido de Albert Rivera en la Comunitat Valenciana, que sí está de acuerdo en algunos puntos como la rebaja del límite electoral del 5% al 3%, considera ahora que esto es "un parche" y que quiere hacer "el trabajo bien hecho", como ha explicado su portavoz, Mari Carmen Sánchez. Para cumplir algunas de sus exigencias, como la circunscripción única, hace falta modificar el Estatut valenciano, que lleva paralizado años en el Congreso pendiente de una reforma anterior. En esta legislatura, la reforma se ha aplazado en más de 40 ocasiones, según denunció Compromis, a propuesta de PP y Ciudadanos, que han pedido ampliar el plazo de enmiendas.

La formación naranja defiende que no se ha movido un ápice y que quiere reformas más ambiciosas: listas abiertas, primarias en todos los partidos, circunscripción única para que cada voto cuente por igual... "que la reforma sea completa, que valga la pena".

Cuesta entender para los diputados del ala izquierda del hemiciclo como ha cambiado de opinión la formación naranja, que llevaba la reforma en su programa electoral. Los partidos del Botànic consideran que la portavoz valenciana ha recibido un toque de atención de la dirección nacional, que negocia otra reforma electoral a nivel Estatal. Sánchez no ha avanzado si, pese a estar de acuerdo en la bajada de la barrera al 3% y las listas cremallera, aprobarán el proyecto del PSPV, Compromis y Podemos. Estas tres formaciones continuarán la redacción de la propuesta, negociada desde el principio de la legislatura, que se presentará en las próximas semanas para que pase por el Consell y comience su andadura parlamentaria. Las formaciones han señalado que confían en seguir con las negociaciones durante el trámite y esperan que Ciudadanos rectifique.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, considera que Ciudadanos da versiones contradictorias y que "no tiene sentido que exijan unos avances que dependen de un Estatut bloqueado por Ciudadanos". En la misma línea se ha mostrado Fran Ferri, quien ha criticado que si se ha paralizado la reforma en les Corts ha sido muchas veces a petición de Ciudadanos, que pidió aplazarla por las elecciones catalanas. El portavoz socialista, Manolo Mata, ha indicado que le "decepcionaría mucho" que Cs "se echara atrás" en una cuestión que "está en su programa electoral" y que en los tiempos de Carolina Punset ya propusieron.