Antonio Estañ se estrena en el debate de política general cargado de reproches al Consell

Las políticas del cambio no han llegado; no se ha hecho todavía lo suficiente. Es la tesis que ha defendido el portavoz de Podemos en el debate de política general. Antonio Estañ se ha estrenado este miercoles en el hemiciclo con un duro repaso a los dos años del Gobierno que dirige Ximo Puig.

Con un discurso más de oposición que de apoyo al Ejecutivo, el síndic ha realizado duros reproches al president: la radiotelevisión pública, el mercado laboral, los desahucios, el modelo turístico.... Todo temas en los que el Consell ha ido trabajando, pero no en la dirección o a la velocidad que la formación morada espera.

Para Estañ, no se va a la raíz del problema. Las soluciones son temporales, parches, insuficientes. Se trabaja superficialmente sobre un modelo de precariedad, con empleados "que trabajan 12 horas pero cobran 6"; se lucha contra la violencia de género, pero no se tiene en cuenta el trabajo reproductivo. Barracones, listas de espera, paro... Su lista es larga.

Estañ ha introducido temas controvertidos como la tasa turística, que tanto PSPV como Compromís se plantean, pero que aún no se ha puesto sobre la mesa, y ha marcado su propia hoja de ruta para el Botànic: "En el corto plazo, la prioridad debería ser garantizar las condiciones básicas y el cumplimiento de los derechos laborales; en el largo plazo, necesitamos asumir la transición energética, la descarbonización de nuestro sistema productivo y caminar hacia una economía verde que nos permita luchar contra el cambio climático.

El portavoz de Podemos ha acusado a los socialistas de continuistas e, incluso, de sentar las bases para que el PP construyera un modelo gravemente perjudicial para la ciudadanía. "Es evidentemente que gran parte de los problemas a los que hoy nos enfrentamos como sociedad, tienen su origen directo en los 20 años del PP. Pero también es cierto que el funesto modelo fue construido sobre los errores que cometió el gobierno anterior en otra oportunidad de cambio, quizás parecida a ésta, y por eso conviene no repetirlos".

La formación morada convocará a finales de mes la Comisión de seguimiento de Botànic para pactar la auditoría ciudadana.