Compromís, dispuesto a impulsar una nueva moción de censura contra Mariano Rajoy

Compromís no descarta tomar la iniciativa y hacer un llamamiento a presentar una nueva moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si nadie hace nada para acabar con "el atasco monumental" que, a su juicio, existe en el Congreso.

Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario de la coalición, Joan Baldoví, en los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, donde ha dicho que Compromís no tiene los votos necesarios pero está dispuesto a "aprobar cualquier moción de censura".

"Es la Cámara de legislar y no legislamos. Aquí hacemos fuegos de artificio y teatro", lamenta Baldoví, quien señala que en el Congreso han aprobado leyes o propuestas de derogación de leyes que luego se "empantanan y no avanzan".

En este sentido, afirma que si la pretensión de Rajoy "es seguir hasta 2020 sin tener capacidad para aprobar unos presupuestos" ni voluntad de que se tramiten leyes, "alguien tendría que hacer algo", aunque lo ve complicado ante la falta de iniciativa política.

El PP, asegura, "quiere llegar hasta 2020 a ver si escampa la tormenta de la corrupción y la subida de Ciudadanos", y este partido está en "una posición cómoda", ya que no gobierna en ningún sitio y se puede permitir "decir en cada momento lo que mejor se adecúe a sus intereses electorales".

El PSOE, en una "completa indefinición"

Del PSOE, señala que está "en una completa indefinición de qué es lo quiere" y no va "ni adelante ni atrás ni a derecha ni a izquierda", mientras Podemos "no está en la mejor de las posiciones" y, en su opinión, no le debería corresponder la iniciativa de la moción de censura.

Para Baldoví, lo primero es "intentar que haya agua en la piscina y generar una votación favorable" a esa moción y después, darse "el chapuzón", y no descarta que sea Compromís quien haga "un llamamiento a que se acabe este atasco monumental".

Sin posibilidad de aprobar los PGE para 2018

Sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2018, no ve actualmente posibilidades de que se aprueben y considera que para que hubiera "un buen clima" que permitiera discutir sobre este asunto, "el tema de Cataluña se tendría que resolver".

Defiende que los Presupuestos deben basarse en "criterios objetivos" y no en negociaciones de infraestructuras puntuales, aunque cree que serán "inevitables", pero rechaza vincular su aprobación a la reforma del sistema de financiación autonómica, algo que tacha de "indecente".

Tras recordar que la coalición a la que pertenece "no es imprescindible para aprobar los presupuestos", declara que ahora mismo negociar las cuentas con Coalición Canaria es "mucho más barato" para el Gobierno que negociarlas con Compromís, ya que el punto de partida de los valencianos es mucho más alto.

"Que se haga una determinada obra en territorio valenciano para mí no sería suficiente para aprobar unos presupuestos", asegura Baldoví, quien lamenta que se ponga el foco de la negociación en Compromís, que solo tiene cuatro de los 35 diputados valencianos que hay en el Congreso.

Los problemas valencianos

El portavoz de la coalición remarca la importancia de que haya una fuerza valenciana como Compromís en Madrid para que se hable de los problemas valencianos y se ponga "el acento valenciano en las cosas".

Sobre el caso Gürtel, asegura que España habrá llegado a la modernidad cuando los políticos "sepan asumir responsabilidades políticas" y afirma: "No puede ser que el PP tenga 50 tramas corruptas en todos los territorios del Estado y Rajoy siga diciendo que eran cosas del pasado, que él no sabía".