Hoy declara el conseller de Educación de Camps en la comisión sobre el escándalo de la empresa que construía colegios

Alejandro Font de Mora, quien fue el conseller de Educación de Francisco Camps durante la casi totalidad de su mandato (2004-2011), comparecerá este lunes ante la comisión de investigación de las Corts Valencianes para dar explicaciones sobre el agujero económico generado en Ciegsa, que llegó a enterrar 1.300 millones en sobrecostes de construcción de colegios.

Font de Mora, actualmente diputado del PP en las Corts, fue descrito en su momento como "el dóberman a la puerta de Ciegsa" (la empresa pública creada para la construcción de colegios) para proteger el desfalco que se hacía dentro de la empresa, según afirmó la exdiputada socialista y encargada de temas de Educación, Ana Noguera.

La comparecencia de Alejandro Font de Mora tendrá lugar a partir de las 10,30h, mientras que a las 12h está prevista la declaración de Juan José Andrés Ruiz, ex asessor de Presidencia; a las 13,30h será Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y cerrará la jornada a las 16,30h Salvador Hernándiz, ex interventor general de la Generalitat.