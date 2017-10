Jorge Rodríguez se da un baño de militantes en su comarca tras renunciar a la carrera del PSPV de València

"Sólo ha sido un paso al lado. Quienes hayan podido interpretar que su renuncia a presidir el PSPV de la provincia de València era un paso atrás para Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia, se puede estar equivocando". Así lo afirma el entorno próximo al también alcalde de Ontinyent, después del acto celebrado por los socialistas de la Vall d'Albaida en l'Olleria al que asistieron unos 300 militantes y simpatizantes.

A este baño balsámico de apoyo Jorge Rodríguez asistió acompañado de su número dos en Ontinyent y Directora General de la Vivienda de la Generalitat, Rebeca Torró; el diputado de Carreteras, Pablo Seguí, así cargos de la comarca como el presidente y el vicepresidente de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Vicent Gomar y Jaime Peris, y todo el gobierno de Ontinyent, ciudad de 36.000 habitantes donde Rodríguez gobierna con una mayoría absoluta de 14 regidores de 21.



La actualidad política y orgánica quiso que el acto, aunque convocado hace un mes para celebrar los dos años en el gobierno de la mayoría de los 34 ayuntamientos de la comarca, acabara convertido en toda una demostración de apoyo hacia Jorge Rodríguez, que esta semana acordaba con Ximo Puig no dar la batalla por presidir el PSPV provincial.

Rodríguez, en su discurso, no se refirió en ningún momento a asuntos orgánicos. “Cuando entré en política lo hice con la convicción de que el objetivo es gobernar para hacer más feliz a la gente y que si ese objetivo no se cumple, el viaje no habrá valido la pena”, dijo Rodríguez, para acabar recordando una frase del Presidente Zapatero en la que decía que “hay sueños que merecen la pena ser soñados y os aseguro que este sueño le está valiendo la pena a la mayoría de los valencianos y las valencianas”, expuso antes de repasar los logros alcanzados por los gobiernos de Ximo Puig o lo suyos en la Diputació de Valéncia y el Ayuntamiento de Ontinyent.



Rodríguez destacó, entre otros avances, la devolución de la sanidad universal a todos los ciudadanos y ciudadanas, el programa xarxallibres o la "erradicación del besamanos" en la diputación y la apuesta por un reparto equitativo de la ayudas a los municipios. “Los socialistas hemos devuelto desde las instituciones la dignidad a los valencianos y las valencianas. Es nuestro gran legado, compañeros y compañeros, porque cuando entramos a gobernar en la diputación, nadie se acuerda ya, pero nos encontramos con la Guardia Civil”.