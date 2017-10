Oltra rechaza que haya enfrentamiento entre el PSPV y Compromís: "El Botànic tiene muy buena salud"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que el Pacto del Botànic, de gobernabilidad de la Generalitat, "tiene muy buena salud" y está centrado en resolver los problemas de los valencianos, y ha asegurado que " no hay ningún enfrentamiento entre partidos" por la situación de Catalunya.

"El pacto del Botànic está a prueba de bombas", ha manifestado Oltra tras presidir este martes la comisión mixta de atención y acogida a desplazados y refugiados, al ser preguntada si las diferencias mostradas en redes sociales entre Compromís, el PSOE y Podemos por el referéndum catalán pueden afectar a la estabilidad del Consell.

Ha afirmado que la situación de Catalunya genera "mucha diversidad no sólo entre partidos sino entre personas", y se producen momentos en los que la gente expresa "su opinión personal y sus sentimientos".

"Los que no se conmuevan con unas imágenes de personas mayores sangrando o jóvenes tirados por el suelo es que tienen la sangre de horchata", ha afirmado Oltra, quien cree que a partir de ahí, "no pasa nada, no hay ningún enfrentamiento entre partidos y el pacto del Botànic tiene muy buena salud".

"Todo no es Catalunya y probablemente la gente está muy harta de que todo sea Catalunya", ha precisado Oltra, quien ha pedido "serenidad, sentido común, generosidad y sentarse a buscar una solución pactada", que es lo que "está pidiendo todo el mundo menos aquellos que viven en otras realidades y están instalados en la escalada violenta".

A su juicio, "solo se puede salir de un problema político hablando en el ámbito político, no se va a solucionar esto en términos judiciales ni en términos policiales", y ha agregado que "los que no están dispuestos a recorrer ese camino no están habilitados para arreglar la situación".

Moción de censura a Mariano Rajoy

Sobre si cree que debe haber una moción de censura a Mariano Rajoy, la vicepresidenta ha destacado que hay una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados que "debería obligar a que el Gobierno se sitúe en la solución" en lugar de estar "instalado en el problema".

Ha afirmado que hay varias vías para ello, y una es, a su juicio, a través de la comisión para el estudio del nuevo modelo territorial, que, según ha dicho, "debería abordar los problemas territoriales que tiene España.

Oltra ha asegurado que el problema territorial "es poliédrico, no es solo Catalunya" y aunque es necesario un ámbito bilateral entre el Estado y Catalunya, el modelo territorial y la obligación que tiene el Parlamento es "dar una respuesta a todos los territorios de España".

Ha afirmado que el Gobierno de España "deberá de liderar" ese proceso y si no es capaz de hacerlo, "habrá que buscar otras soluciones".

La vicepresidenta ha manifestado que el nuevo modelo "no puede estar basado en los privilegios ni en las desigualdades", sino que debe basarse "en la igualdad de oportunidades y derechos para las personas y el reconocimiento de la diversidad identitaria y nacional de los diferentes territorios".

¡Vergüenza! O acabamos con Rajoy o el PP acaba con la democracia. #RajoyDIMISION pic.twitter.com/olvd5rx7lo — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 1 de octubre de 2017

Preguntada sobre el tuit que publicó el domingo en el que junto a imágenes de personas heridas y cargas policiales advertía de que el PP iba a acabar con la democracia, ha explicado que lo que expresó fue que Rajoy es "absolutamente incapaz de solucionar esta cuestión".

Ha afirmado que la actuación policial en Catalunya el domingo "no se ajusta a lo que es un estado democrático avanzado", pues estaba claro que aquello "no era una referéndum", sino "una expresión libre al amparo de los derechos constitucionales de un deseo que era poder votar".

Sobre la huelga general convocada este lunes en Catalunya, Oltra ha dicho que no tiene nada que decir pues es "un derecho especialmente protegido por la Constitución", y ha añadido que se ha convocado "para seguir evidenciando que quieren votar", e imagina que se harán "más cosas".