Mónica Oltra sobre la tasa turística: "No puede ser igual para todos"

Esta semana se ha celebrado en las Corts Valencianes el debate de política general, una cita en la que dos de las resoluciones más destacadas que se han debatido son las relacionadas con la implantación del sistema de retorno de envases (SDDR) y la aplicación de una tasa turística. Así, el parlamento valenciano descartaba, con los votos en contra de PP, PSPV y Ciudadanos, la propuesta de Podem (que contó con el apoyo de Compromís) de incluir en el Plan Integral de Residuos, con partida en los próximos presupuestos de la Generalitat, la puesta en marcha del SDDR, mientras que estas dos mismas formaciones sacaban adelante -pese al voto en contra del PP- otra resolución para pedir una tasa que compense los efectos negativos del turismo.

La vicepresidenta valenciana y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se ha referido a ambos asuntos en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano. "Tenemos que recibir las resoluciones aprobadas en las Corts y después las estudiaremos", ha dicho Oltra, quien ha aclarado, en referencia a la tasa turística, que es una propuesta abierta: "A partir de ahí abriremos una reflexión y actuaremos en consecuencia".

En su opinión, y también en la del Ejecutivo autonómico, se trata de una cuestión muy compleja: "cómo se aplica; cuándo; quién la debe regular; cuál debe ser su contenido; debe ser una tasa tipo tarifa plana o se debe modular dependiendo de la zona, el tipo de instalación hotelera, la temporada del año... Yo entiendo que, si se aplica una tasa, no puede ser igual para todos y, desde luego, no es un tema que se pueda responder con un sí o un no".

Así mismo, tampoco se ha mostrado partidaria de que su implantación se produzca de manera inmediata, incluyéndola en los presupuestos de 2018: "La reflexión y la decisión debe ser buena, no rápida, atendiendo a la complejidad". "Entre la calidad y la prisa elegiremos siempre la calidad", ha sentenciado la vicepresidenta, quien ha querido dejar claro que, aunque existan diferencias de opinión entre PSPV y Compromís -como también sucedió en la resolución sobre el SDDR-, "no hay división. Nos escuchamos, nos respetamos y muchas veces nos convencemos".

El retorno de envases, compromiso del Botànic

Por lo que respecta la propuesta de Podem sobre el SDDR, Oltra ha insistido en que las Corts no rechazaron la implantación del sistema sino una determinada propuesta en concreto. Así, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha insistido en que el sistema de retorno de envases, enmarcado en el Plan Integral de Residuos, es uno de los compromisos del Botànic refrendado en uno de los seminarios del Gobierno valenciano. "Es una necesidad perentoria, adecuada para la gestión de residuos", ha sentenciado Oltra, quien ha avanzado que la Unión Europea no tardará en implantar este sistema por medio de una directiva.

Financiación autonómica

La vicepresidenta valenciana también ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que reflexione acerca de su participación en la manifestación prevista para finales de octubre a iniciativa de los sindicatos para reclamar una mejor financiación: "Es importante escenificar la unidad política refrendada en las Corts por unanimidad junto a la sociedad valenciana, porque en esto todos estamos de acuerdo". "No sé que problema hay en que no se escenifique esa unidad", ha dicho Oltra, para añadir: "El acuerdo no contamina, y estamos ante una causa justa".

Precisamente, uno de los temas abordados por el president Ximo Puig en el encuentro mantenido este viernes con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el de la financiación: "Le hemos hecho llegar, de nuevo, nuestras reivindicaciones sobre una financiación e inversiones más justas para la Comunitat Valenciana, así como la necesidad de regularizar la deuda".