Morera no firmará la liquidación de cuentas de les Corts hasta que los grupos no detallen en qué han gastado las subvenciones

"No firmaré la liquidación de las cuentas de les Corts si no detallan los grupos parlamentarios en qué han gastado el dinero público de las subvenciones". Así de taxativo se ha mostrado el president del parlamento valenciano, Enric Morera, para exigir a las cinco formaciones que están presentes en las Corts (PSPV, Compromís, PP, Podem y Ciudadanos) que expliquen en qué se gastaron los alrededor de 3,5 millones que recibieron de ayudas públicas en 2016.

Según explica el periódico Levante-EMV este dinero que reciben los grupos no tienen ningún control sobre su uso, pese a que el año pasado publicaron en el portal de transparencia de la cámara sus cuentas, pero con apuntes muy genéricos que convierten el destino de estas ayudas en muy opacas.

En el último ejercicio las subvenciones otorgadas fueron 1.001.880 euros para el PP; 797.508 euros para el PSPV; 680.724 euros para Compromís; 476.352 euros para Podem; 505.548 euros para Ciudadanos; 16.800 euros para los diputados no adscritos. En total 3.462.012 euros.

Pero además esta exigencia también llega tras un rifirrafe individual de Morera con el PP, después de que la diputada y secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, acusara al presidente del parlamento de haber gastado 700 euros de dinero público para pagar su comparecencia en el juicio del caso Nóos por la que tuvo que viajar a Palma de Mallorca. Enric Morera contestó, aportando la documentación, que ese dinero era para financiar el traslado de un escolta y de un asesor, y que su parte se la pagó él, a la espera de la autorización de pago público.

Sra. Ortiz: me pago los viajes personales, los trajes, no cobro ni he cobrado sobresueldos de mi grupo ni del partido. Mis facturas son públicas, las de su grupo no. No espero una disculpa, espero ver sus tíquets. Quid pro quo. pic.twitter.com/j52m0uuI8g