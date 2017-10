El PSPV prevé celebrar su congreso provincial en Valencia a mediados de diciembre

El secretario de Organización del PSOE y todavía secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, ha convocado para el próximo jueves, 19 de octubre, la ejecutiva que debe marcar el comienzo del proceso que desembocará en el congreso provincial de los socialistas valencianos. Aunque todavía no se conoce la fecha exacta, está previsto que la dirección provincial convoque el comité en el que se dará a conocer el calendario del Congreso que elegirá al sucesor del actual número dos del PSOE, que se prevé para mediados de diciembre.

De momento, y a falta de que el presidente de la Diputación de Valencia y portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez, anuncie si va a postularse, son dos los candidatos que han confirmado que se presentarán a la secretaría general del PSPV en Valencia: la diputada autonómica Mercedes Caballero y el exsecretario de Joves Socialistes del Pais Valencià en Aldaia Rubén Fenollar. Tanto Caballero como Fenollar aseguran representar al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La diputada valenciana es una candidata que presume de tener sintonía con José Luis Ábalos, se define como representante del modelo que llevó hace unos meses a Sánchez de vuelta a la dirección del PSOE y asegura que su candidatura está organizada en torno al proyecto aprobado en el 39º Congreso del PSOE.

Fenollar, un militante de base 'sanchista' que ya se postuló a la dirección socialista en la ciudad de Valencia, anunciaba su decisión el pasado mes de agosto.

En cuanto a Jorge Rodríguez, el alcalde de Ontinyent ha amagado en diversas ocasiones con presentarse a liderar a los socialistas en la provincia de Valencia. Sin embargo, todavía no ha confirmado su candidatura. Hace apenas unos días apuntaba que no hay candidatos hasta que no haya Congreso, por lo que supeditaba su decisión a la convocatoria del cónclave provincial del PSPV: "Cuando llegue el momento, ya decidiremos", para añadir que no descartaba "nada".