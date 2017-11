Podem afirma que todavía estan en posiciones "demasiado distanciadas" para apoyar los presupuestos

Podemos todavía no quiere dar el "sí" a los presupuestos de 2018 del Consell. Tras la comparecencia del conseller de Hacienda, Vicent Soler, en la comisión de Economía de les Corts el portavoz en ella de la formación morada, David Torres, ha advertido que “no hemos podido llegar a acuerdos respecto a todas nuestras propuestas, y estamos en posiciones todavía demasiado distanciadas".

Torres afirma que entre las prioridades de Podemos está abordar temas como "vivienda, sanidad, educación, justicia, accesibilidad o modelo productivo", puntos que quieren que queden reflejados en el proyecto de ley de presupuestos y que "están enmarcadas dentro del Acuerdo del Botánico". No obstante el diputado lamenta que "el Consell no llega a las exigencias que solicita la sociedad valenciana y que van en la senda de revertir los años de recortes y de falta de inversión en políticas sociales". No obstante, Torres ha expresado la plena disposición de Podem en continuar buscando ese acercamiento.

Por otro lado el diputado se ha mostrado preocupado "por el abuso de este Consell de las líneas nominativas" y en concreto, se ha referido a subvenciones que se otorgarán "a dedo" a empresas del sector turístico que se han manifestado contrarias a la implantación de una tasa turística.

Torres ha explicado que el principal problema de la economía sumergida no está solo en la vivienda de alquiler, sino también en la contratación y en la precariedad y temporalidad de los trabajadores y trabajadoras del sector. "No vamos a votar a favor de una política de desarrollo de un sector mediante subvenciones nominativas a empresas en los términos que plantean ustedes en este presupuesto", ha afirmado.

Podem ha reclamado que en las órdenes de subvenciones se contemplen ya cláusulas sociales destinadas a premiar a aquellas empresas que fomentan la contratación justa y reducen los índices de temporalidad.