The Washington Post, Mariano Rajoy, Catalunya, el referéndum y Ximo Puig

El periódico norteamericano 'The Washington Post' publicaba este martes un artículo de Frida Ghitis titulado ' Why Spain’s catastrophic handling of the Catalonia crisis is a lesson for the world ' (Por qué el catastrófico manejo de la crisis de Catalunya por parte de España es una lección para el mundo), en el que la autora analiza lo sucedido el pasado domingo a propósito de la celebración del referéndum convocado por el Govern de Carles Puigdemont.

Ghitis hace referencia a las imágenes que "conmocionaron" al mundo, a los heridos, a la gestión del presidente del Gobierno de toda esta situación, con la actuación de los antidisturbios para cerrar mesas electorales y confiscar "millones de papeletas" pero que no impidieron que los "ensangretados catalanes unieran esfuerzos contra el brazo armado del Gobierno central, demandando el derecho al voto y a vivir libres de un estado de brutalidad".



En este contexto, el artículo de 'The Washington Post' cita al president de la Generalitat -el único político al que se refiere Ghitis más allá de Rajoy y Puigdemont-, para recordar las palabras de Ximo Puig el pasado lunes, cuando apuntó que en los últimos tiempos se ha difundido "xenofobia de baja intensidad" y que se han producido "abundantes excesos de demagogia".

Cómo "no lidiar" con movimientos separatistas



El periódico estadounidense se muestra muy duro al asegurar que el resto de Europa y del mundo "debe agradecer" a España esta "sorprendente lección sobre cómo no lidiar con los movimientos separatistas". "Rajoy no tenía grandes opciones, pero claramente eligió la peor", subraya la autora.



Así mismo, apunta que pese a que el referéndum era ilegal -lo cuestiona y compara con el celebrado por los kurdos en Irak, que "increíblemente fue más pacífico que el de Catalunya"-, España debería preocuparse de lo que sucedería si Catalunya se independizara: "Es vital para la economía nacional y para la identidad española", al tiempo que insinúa que el ejemplo se podría extender por otros territorios en España, Europa y el resto del mundo.