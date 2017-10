Ximo Puig sobre Catalunya: "No se puede vivir en una realidad no legal"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este jueves, tras la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, al Gobierno y el anuncio de convocatoria del Consejo de Ministros el sábado para avanzar en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que este es "un terreno absolutamente desconocido para todos" y "efectivamente no se puede vivir en una realidad no legal porque así se genera una incertidumbre para todos los ciudadanos", por lo que ha apelado al diálogo "desde la legalidad".

Así lo ha indicado el jefe del Consell en declaraciones a los medios tras la sesión de control en las Corts Valencianes en las que ha reiterado que su posición se resume en "legalidad constitucional y diálogo", para agregar que en las próximas horas le gustaría que hubiera "generosidad y prudencia".

"El problema de este momento, el atasco monumental que vivimos, es que no hay miradas suficientemente generosas, creo, para encontrar una solución", ha aseverado Puig, que ha incidido en que "es bueno que los actores fundamentales de este episodio tengan el menor ruido alrededor posible".

Reforma constitucional

La cuestión de Catalunya ha estado muy presente en la sesión del pleno de las Corts, en la que el propio Puig ha subrayado que el Ejecutivo valenciano "está ahora y siempre a favor de la legalidad y del diálogo" para resolver el conflicto en Catalunya y ha defendido la necesidad de reformar la Constitución para abordar esta cuestión.

Así lo ha dicho en respuesta a una pregunta formulada por la síndica del PPCV, Isabel Bonig, sobre cómo valora los acuerdos que a nivel nacional están alcanzando los partidos mayoritarios. La portavoz popular ha remarcado que la exigencia del Govern catalán de una negociación bilateral con España "no es viable" porque no puede haber un diálogo "si no se vuelve a la legalidad y hay respeto a la ley".

Por ello, ha mostrado el apoyo de su formación a las medidas constitucionales emprendidas por el gobierno de España. No obstante, ha afeado a Puig que no ha sido "lo enérgico y contundente" que esperaba "frente al órdago secesionista" y le ha recriminado algunos de los tuits y declaraciones de miembros de su gobierno para preguntarle si el PSPV es "el que está al lado de la legalidad y que se fundamenta en las libertades o el que le entrega el alma a los separatistas y nacionalista".

Por ello, ha tendido la mano al president y le ha jurado que si acepta su oferta "seguirá ocupando su sillón, si eso es le preocupa". "Con el apoyo del PPCV no está obligado a la tasa turística y no estará sometido al chantaje lingüístico. Con el PPCV será libre para errar o acertar para nombrar a quien usted quiera", le ha trasladado.

Problema de "fractura y desafección"

Al respecto, Puig le ha remarcado que no hay "ninguna palabra" suya en la que no haya estado de acuerdo con "la democracia, la Constitución y la ley". No obstante, le ha espetado a Bonig que el conflicto en Catalunya "no se arregla solo desde la articulación de una respuesta legal porque hay un problema de fractura y desafección". "Yo quiero ayudar y contribuir a resolver esta cuestión y eso será a través del diálogo porque no hay otra forma para solucionar los problema políticos", ha manifestado Puig.

Ha indicado que el acuerdo entre el PP y el PSOE a nivel nacional habla de la reforma de la Constitución, que es una cuestión que él siempre ha defendido. "Ese es un camino correcto", ha apostillado para incidir en que el Gobierno valenciano "está ahora y siempre a favor de la legalidad y del diálogo".

"Esa es nuestra posición y nuestro compromiso", ha remarcado para recordar que el exministro de Asuntos Exteriores del PP José Manuel García Margallo decía que "preservar la Constitución es reformarla". "Sean de verdad más abiertos", le ha pedido Puig a los 'populares'.