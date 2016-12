Ximo Puig: "Estem millor que ara fa un any però, amb un 20% d'atur, encara estem lluny d'on hem d'arribar"

Tal i com va succeir ara fa just un any, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha triat Ràdio València de la Cadena Ser per a fer balanç de l'any que acaba el 25 de desembre, dia de Nadal. El cap del Consell, en una entrevista amb Julián Jiménez ha abordat diversos temes d'actualitat, entre els quals no han faltat el finançament autonòmic o la situació que ha viscut el PSOE en els últims mesos.

Puig, encara que "sense tirar coets", ha defensat que la Comunitat Valenciana està millor que fa un any: "Més de 50.000 persones han trobat treball, els majors ja no tenen copago farmacèutic... Aquestes i altres qüestions han sigut possibles gràcies a l'acció de govern, encara que amb un 20% d'atur encara estem lluny d'on hem d'arribar".

El Govern valencià tractarà de frenar la "fugida de cervells". El president de la Generalitat ha avançat la posada en marxa del pla GenT (Generació Talent) per a la tornada del talent a la Comunitat Valenciana de joves que van emigrar per falta d'oportunitats, que estarà dotat amb uns 40 milions d'euros. La Generalitat plantejarà a principis de 2017 un programa per a la recuperació del talent, a través de fons europeus fonamentalment.

L'objectiu és que els joves que estan en l'exili laboral puguen tornar a la Comunitat Valenciana i reforçar "l'adaptació tecnològica per a la transformació del model productiu".

Gestió de la diversitat

El president valencià també ha defensat el funcionament del Consell i la gestió de la diversitat, que aplica una política "moderna i innovadora, adaptant-nos al que han decidit els ciutadans. Som un govern més pròxim, útil i transparent per als ciutadans". Respecte a la possible 'bicefalia' per la presència de la líder de Compromís, Mónica Oltra, com a nombre dos de l'executiu, Puig ha insistit: "No hi ha dos govern. Hi ha un únic govern".

Pel que fa a la signatura de la renovació de l''Acord del Botànic' -amb Compromís i Podem-, ha ressenyat que ja està acordada i que no s'ha signat encara per "qüestions d'agenda". El president confia que la signatura es produïsca a principis de 2017.

També s'ha referit a la corrupció, un tema en el qual ha insistit que, ara més que mai han de donar exemple -en referència a casos com el de Víctor Sahuquillo, excogerent de Divalterra-, "hem de ser molt autoexigentes, posant les coses en el seu lloc, encara que sense deformar la realitat".

Ha defensat el sistema de salut valencià, "un gran sistema, que garanteix la qualitat assistencial", encara que puntualitzant que cal millorar-ho reduint llestes d'espera o potenciant polítiques de major prevenció. "Una altra cosa és que pensem que el sistema de privatització actual no és el millor, amb problemes en l'ajust de la despesa", ha matisat Puig.

Centrat en la Generalitat, no en el PSOE

Ximo Puig, qui ha confirmat que es presentarà a la reeleció com a secretari general del PSPV -"liderar la Generalitat exigeix liderar el partit"- ha apuntat que només va tenir un desacord amb el exlíder socialista Pedro Sánchez. Va ser amb motiu de les passades eleccions del 26J, quan Sánchez no va permetre que el PSPV concorreguera a les eleccions autonòmiques al Senat en una 'entesa' al costat de Compromís, Podem i Esquerra Unida, "a part d'açò, jo no he sigut especialment actiu" (contra Sánchez). Ara, ha insistit que està centrat a dirigir la Generalitat Valenciana i a "alçar la hipoteca reputacional" de la Comunitat, "sobre la base d'açò, cooperaré amb el meu partit".

Quant a l'objectiu dels pròxim dos anys a Espanya, sense eleccions a la vista, ha de ser "fer un gran consens social per a reformar la Constitució i traure avant un pacte nacional per l'educació". En aquest punt ha posat com a exemple la Comunitat Valenciana, on "estem disposats a fer del diàleg una bandera, com es va demostrar amb l'aprovació de més de 400 esmenes als pressupostos, alguna cosa que no havia succeït mai".

Finançament autonòmic

El tema clau de les pròximes setmanes serà sens dubte la reforma del model de finançament. L'instrument que ha de servir per a impulsar aqueix procés és la Conferència de Presidents, que se celebra el pròxim mes de gener: "Hem de debatre problemes que afecten al conjunt de les comunitats autònomes, i el més important, sens dubte, és el finançament, pendent de revisió des de fa tres anys".

Puig reconeix que la valenciana no és l'única comunitat mal finançada, "hem pagat un preu molt alt per la crisi i ara cal parlar del conjunt del pastís", però apunta que els 43.000 milions de deute de la Comunitat suposen un fre molt important: "No anem a acceptar un sistema que no siga just i equitatiu. Exigim un calendari clar per a la reforma d'un sistema que actualment no compleix ni la Constitució ni la Lofca".

El cap de l'executiu valencià, que va reconèixer en una fase més distesa de l'entrevista que abans passaria una Nit de cap d'any amb Angela Merkel que amb Donald Trump o que Messi és "probablement" el millor jugador de futbol del món (Puig és madridista confés), es va referir també a la polèmica sorgida després de la proposta de la conselleria de Medi Ambient d'implantar l'SDDR -sistema de recollida i tornada d'envasos-. "Tenim un problema amb els residus perquè reciclem poc i hem de millorar per a minimitzar-los al màxim", va apuntar Puig, qui va insistir que la conselleria ha plantejat una solució i ara, des del diàleg, cal veure quin és la millor alternativa.