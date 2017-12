Ximo Puig responde a Montoro que no habrá más recortes: "No tenemos recursos suficientes"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho este miércoles que no puede cumplir con la petición de ajuste financiero solicitado por carta por el Ministerio de Hacienda porque "obviamente", la Comunitat Valenciana no tiene "recursos suficientes" y por tanto no pueden "hacer más recortes".

Puig ha instado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cumplir la promesa lanzada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la última Conferencia de Presidentes de activar para este 2017 un nuevo modelo de financiación autonómica.

El jefe del Consell ha hecho estas declaraciones en un acto en Castellón tras ser preguntado por la misiva que Hacienda ha remitido a diez comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, en las que ha detectado una desviación de la regla de gasto y a las que reclama ajustes adicionales para cerrar el año 2017 dentro del objetivo marcado por el Ejecutivo del 2,1 %.

"La situación de la Comunitat Valenciana es, desde luego, asimétrica respeto a otras; tenemos una infrafinanciación manifiesta y además consolidada en todos los estudios hechos al respecto y, por lo tanto, debemos tener un tratamiento diferenciado respecto a la asunción del gasto", ha dicho Puig.

"Obviamente no podemos cumplir si no tenemos recursos suficientes y no podemos hacer más recortes", ha incidido.

El president ha destacado que el "hecho diferencial" de la Comunitat Valenciana es que incurre en déficit "gastando menos de la media nacional", pese a lo cual se han garantizado los servicios públicos "fundamentales y de calidad" y se seguirá haciendo.

"Vamos a juramentarnos en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha sentenciado para añadir que el "problema" de Montoro es cumplir la palabra de Rajoy, "que dijo que en 2017 se haría un nuevo sistema financiación autonómica. De lo que hay que hablar ahora es de cuándo va a cumplir la palabra del presidente".

Petición "imposible"

En la misma línea se ha expresado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, quien ha calificado de "imposible" la nueva petición de Montoro, hecha a través de la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro.

"A estas altura del año no sé si es un aviso para navegantes de cara al año que viene, pero este ejercicio es imposible", ha dicho Soler.

"Quiero recordarle a Montoro no sólo que somos la comunidad autónoma peor financiada de España, sino que una misma norma, uniforme, para situaciones diferentes tiene un efecto injusto y doloroso; la misma norma tiene un efecto mucho más grave en nuestro caso", ha dicho.

Para el conseller, "la mejor medida ha de venir de Madrid, que es cambiar el sistema de financiación" y ha añadido que en la Comunitat Valenciana hay un "problema gravísimo de no aplicación de la Constitución por lo que respecta a la finanzas publicas", en concreto del artículo 156 sobre autonomía financiera.

"Si cada vez que necesitamos pagar a proveedores tiran del FLA -Fondo de Liquidez Autonómico- con las condiciones que quiere Montoro, ¿dónde está la autonomía financiera?", se ha preguntado el conseller.