El concejal del PP contratista del Consell, de polémica en polémica

La denuncia del Partido Popular de la Comunitat Valenciana contra Mónica Oltra en particular y el gobierno valenciano en general por presuntos contratos troceados, ha salpicado, paradójicamente, al concejal del PP de Elche Luís Ángel Mateo, cuya empresa Limpiezas Net factura contratos menores al Consell en una práctica que niega que sea irregular.

La figura de Mateo no se ha despegado de la polémica desde que accediera a la concejalía de Empresa y Empleo del consistorio ilicitano en la anterior corporación. Fue al final de la misma cuando protagonizó un conato de dimisión al anunciar que dejaría el cargo público después de que no se ausentara en dos votaciones sobre la urbanización de un sector de una partida de la ciudad donde su familia tenía terrenos. Todos los partidos de la oposición y hasta varios concejales de PP le reclamaron que dejara el acta a lo que él finalmente se negó porque el acuerdo plenario no le supuso “ningún beneficio” en lo que venía a ser “un procedimiento reglado”.

Ya en la oposición, el concejal Mateo, que en la última declaración de bienes de la corporación, fechada en marzo de 2017, declaró bienes por 1,8 millones de euros, lo que lo sitúa como el regidor más acaudalado de la ciudad, volvió a tener que escuchar peticiones de dimisión a finales del año pasado. En este caso el Ministerio Fiscal y la acusación particular reclamaron penas de un año de cárcel e inhabilitación del cargo público para los investigados Mateo, su compañero de filas Justino Delgado, el actual diputado provincial del PP Miguel Zaragoza y el exedil del PSOE Emilio Domenech, por un presunto delito de prevaricación ambiental por la concesión de licencias de apertura en los chiringuitos de la Playa del Carabassí.

Luís Ángel Mateo volvió a negarse a abandonar su acta mientras que desde el PSOE le recordaban que al seguir en el cargo estaba vulnerando el código ético del PP que marcaba la línea en la apertura del juicio oral. Fuentes jurídicas afirman que en la actualidad los políticos imputados se encuentran “procesados” por una investigación ha pasado a la “fase intermedia” a la espera de que la causa pase al juzgado de lo penal cuya celebración podría coincidir con los comicios locales y autonómicos de 2019. Es decir, que en caso de que fuera condenado, Mateo daría por finalizada su trayectoria política que en los últimos meses ha sido respaldado por el presidente del PP de Elche, Pablo Ruz cuyo mensaje en favor de la regeneración democrática ha chocado de frente con la situación judicial del concejal que a día de hoy sigue atravesando el regidor popular.