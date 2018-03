Los diez mandamientos de Compromís que cuestionan la fe de Modesto Crespo

"Usted no solo ha sido un pésimo gestor y presidente sino también quiero que se sepa que usted ha sido un pésimo cristiano y en el pecado llevará la penitencia". Con estas palabras concluía este miércoles su intervención el diputado por Compromís Ignasi Candela en la Comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso de los Diputados.

Delante tenía al que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que asistió con cierta incomodidad a la reprimenda del político de Crevillente, sobre todo cuando este le recordó que como "hombre de fuertes convicciones religiosas" que es, le proponía un test con diez preguntas que coincidían con los diez mandamientos.

Sin entrar a valorar todo el decálogo de las Tablas de la Ley, Candela se refirió a los dos primeros principios: "Amarás a Dios sobre todas las cosas" y "No tomarás el nombre de Dios en vano" para espetarle al que fuera presidente de la Institución Ferial Alicantina (IFA) que "aquí nos surgen dudas si venera más a Dios o al Dios Dinero".

Sobre el tercer mandamiento –"Santificarás las fiestas"-, Ignasi Candela, que se había presentado en la comisión como "nieto de una mujer estafada por las cuotas participativas", afirmó que Crespo lo ha cumplido "a rajatabla" porque "todos sabemos que el Consejo de Administración de la CAM celebraba las reuniones en Shanghái, Chicago o Nueva Delhi".

Aunque los momentos tensos se vivieron después cuando se refirió al séptimo mandamiento, el de "No robarás". "Usted cobraba 300.000 euros al año, eso son 821,9 euros al día en concepto de dietas por una empresa participada por la CAM, Tinser, y además usted en la Audiencia Nacional dijo que cobraba eso para acompañar a las señoras de los representantes de otras entidades para comprar bolsos y zapatos y para la representación del Misteri d'Elx", señaló para concluir: "Si eso no es robar que baje Dios y lo vea".

Aún faltaban dos principios cristianos por comentar. Sobre el octavo, "No darás falso testimonio ni mentirás", el joven diputado aludió a la declaración de Crespo ante el juez al que aseguró carecer de conocimientos contables. "Vamos, que daba igual poner de presidente de la CAM a usted o a la infanta Cristina, porque usted se marcó una infanta", dijo Candela. Sobre "No codiciarás los bienes ajenos", el último mandamiento, el representante en la Comisión por Compromís se refirió a las cuotas participativos, "si eso no es codiciar los bienes ajenos, otra vez que baje Dios lo vea y lo juzgue".

Crespo pide perdón

En su intervención en la comisión parlamentaria, este empresario del sector de la automoción en Elche designado presidente de la CAM por Camps en 2009 insistió en su "desconocimiento técnico total" en la gestión de la que fuera hasta su rescate la cuarta caja de ahorros de España. "Pido perdón. Me hubiera gustado que el resultado de mi gestión hubiese sido otro, pero hice lo que pude hacer. Lo lamento muchísimo", afirmó al final de su locución.

Crespo volverá a sentarse en el banquillo en mayo para hacer frente a las acusaciones de apropiación indebida por el caso de las dietas de la CAM en un juicio en la Audiencia Provincial de Alicante.