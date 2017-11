Sindicats i patronal s'uneixen a la Comunitat Valenciana per a exigir millor finançament autonòmic: "ja està bé”

“Som l’única comunitat pobra que contribueix al sistema. Això constitueix una anomalia”, assenyala Ismael Sáez, secretari general de la UGT del País Valencià, en el diàleg organitzat per eldiario.es per a explicar els motius de la manifestació unitària convocada el 18 de novembre a València.

“No és la nostra naturalesa anar de manifestació”, comenta el president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, en al·lusió al fet que són les dues centrals sindicals, UGT-PV i CCOO-PV i la patronal els convocants d’una marxa a què s’han adherit entitats cíviques, universitats, organitzacions socials i tots els partits, llevat del PP.

Navarro conta que la seua organització ha acabat sumant-se per unanimitat a la convocatòria perquè ha tingut una prova més de la invisibilitat del problema valencià pel fet de no haver obtingut resposta a les seues peticions d’entrevista amb la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i amb el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, per a parlar de la necessitat de reformar el sistema de finançament autonòmic.

Amb dades avalades pels experts, com recorda el periodista d’eldiario.es Adolf Beltran, la reclamació d’un sistema de finançament que no discrimine la Comunitat Valenciana s’ha convertit en una qüestió transversal. “La societat civil valenciana diu que ja està bé”, resumeix Navarro.

Arturo León, secretari general de CCOO del País Valencià, adverteix al seu torn que “no es tracta d’un exercici de victimisme ni d’insolidaritat” sinó de posar fi a la desigualtat que afecta els drets de ciutadania. No hi ajuda la imatge dels anys de corrupció i balafiament, reconeix León, –“vam fer un exercici els ciutadans de canviar el Govern”, puntualitza Navarro–, però les dades confirmen que “la Comunitat Valenciana no té un problema de despesa sinó d’ingressos”.

Un dels efectes de l’infrafinançament, afig Sáez, és que els valencians “tenim salaris per davall de la mitjana”.

La coincidència de veus és àmplia, en el que es considera una “qüestió estratègica” de la societat valenciana.