La reforma de la Sindicatura de Cuentas, aplazada 'sine díe'

La reforma de la Sindicatura de Comptes en la que las Corts lleva trabajando 17 meses se aplaza sin fecha en el calendario. Podemos ha retirado este miércoles la votación de la propuesta que impulsó en febrero del año pasado para continuar negociando y llegar a acuerdos con el resto de formaciones.

El dictamen de la comisión iba a llegar este miércoles a la cámara con una enmienda viva de Podemos, que no se consiguió pactar previamente, permitía reprobar al síndic sin haber finalizado su mandato. Su aportación pedía que los fiscalizadores debían someterse " a ser ratificados a los tres años de su nombramiento mediante una votación mayoritaria de las tres quintas partes de los miembros de las Corts". Esta era una de las discrepancias entre los grupos del Consell (PSPV y Compromís) y que se tratará de solventar al devolver la ley a la comisión.

El portavoz de la formación morada, Antonio Montiel, ha explicado que "los cuatro grupos más interesados en la reforma de la Sindicatura de Comptes han acordado ampliar el plazo para seguir negociando transacciones". El aplazamiento se ha pedido, según ha dicho, para incorporar el acuerdo del pasado 21 de junio de todos los tribunales de cuentas del Estado con propuestas a las comunidades para agilizar la rendición de cuentas de las entidades locales, aumentando las acciones coercitivas.

Más clara ha sido la portavoz del PP, Isabel Bonig, que ha señalado que es "porque no llegan a la mayoría a pesar de los cuatro ex de Ciudadanos, si de aquí a septiembre alguno más abandona". Para que la reforma salga adelante requiere de una mayoría de tres quintos: 60 diputados a los que, sin el apoyo de Ciudadanos, no llegan. Pese a que la escisión de la formación naranja vote a favor de la reforma, se quedan en 59 votos favorables.

Desde Compromís, el diputado Jordi Juan ha defendido que en una ley "importantísima" como esta lo fundamental es "la calidad y no las prisas" y ha remarcado que la propia Sindicatura ha realizado nuevas aportaciones que hay que sentarse a valorar "con tranquilidad" porque, además, "no hay necesidad imperiosa de que entre hoy en el ordenamiento".

Para Tony Woodward (Cs), este es "un tema suficientemente importante como para debatirlo con responsabilidad y más tiempo" y ha propuesto la creación de una mesa de trabajo con todos los grupos para conseguir el consenso.

Asimsimo, Compromís también ha solicitado el aplazamiento de la ley de comarcalización, que dibuja un nuevo mapa en la Comunidad Valenciana, también para buscar "los máximos apoyos posibles".