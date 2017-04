Educación prevé un millar de docentes más para el curso 2017-2018

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha presentado la propuesta de arreglo escolar para el curso 2017-2018 para ponerla en común con la comunidad educativa con la intención de enriquecerla conjuntamente.



El arreglo escolar es la propuesta de planificación educativa que propone Educación en cuanto al número de unidades educativas para el próximo curso, según las necesidades de escolarización en el territorio valenciano. Con la disponibilidad de plazas escolares, las familias conocen la oferta de aulas en los centros educativos valencianos para matricular a los hijos e hijas independientemente de su titularidad, sobre todo aquellas familias que matriculen niños y niñas por primera vez en las aulas experimentales de 2 años y en Infantil de 3 años.



Tal y como ya se ha hecho para el actual curso, la planificación educativa para 2017-2018 se ha realizado simultáneamente en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, es decir, escuelas e institutos públicos y centros concertados.



El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, haseñalado que "hemos planificado para asegurar que haya menos alumnos por aula y más profesorado en todos los centros sostenidos con fondos públicos. La eficacia en la gestión de recursos se traduce en mejor atención al alumnado, al garantizar la verdadera calidad educativa que se merecen nuestros niños y niñas."



La propuesta de arreglo escolar 2017-2018, afirnan desde Conselleria, se atiene a dos principios básicos: garantizar la calidad educativa en todas las familias valencianas y atender, caso por caso, a las necesidades reales de escolarización de cada municipio.



Con respecto a la calidad educativa, el arreglo escolar 2017-2018 se ha elaborado teniendo en cuenta la consolidación de la reducción de ratio, el aumento de profesorado y la consolidación de la recuperación de unidades educativas.



Ratio escolar



El próximo curso, las ratio de las aulas experimentales de Infantil de 2 años continuarán teniendo un máximo de 18 alumnos, las de 3 y de 4 años serán de 25 alumnos, las de 1º y 2º de ESO de 30 alumnos y las de 1º y 2º de Bachillerato de 35 alumnos. Con todo, la Conselleria de Educación continúa trabajando para que en cursos sucesivos la ratio pueda rebajarse aún más para que mejoren la calidad de la enseñanza. "Con esta concepción de trabajo optimizamos los recursos educativos, en este caso, la oferta de unidades disponibles en todas las comarcas y avanzamos en el objetivo de acabar con aulas masificadas", ha destacado el conseller.



Igualmente, la plantilla docente aumentará el curso 2017-2018 y, según ha indicado el conseller, "queremos aulas con menos alumnos y con más tutores y tutoras que tengan compañeros docentes de apoyo. Contaremos por lo menos con un millar de docentes más en las aulas sostenidas con fondos públicos que se suman a los más de 3.000 que ya se incorporaron en el curso actual. Esta es una muestra más de la reversión de los recortes en educación".



En cuanto a las necesidades de escolarización, "se garantiza teniendo en cuenta la natalidad del municipio, el derecho fundamental a la educación con la determinación de criterios globales por localidades, la capacidad de elección de las familias y la continuidad del alumnado en el centro educativo".



De cara al próximo curso, la propuesta de planificación de Educación supone un saldo positivo de 25 unidades educativas en los centros educativos de Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos. Por comarcas, las de Alicante contemplan un saldo positivo de +7, las de Castellón de +6 y las de València de +12.



Bachillerato concertado



En cuanto a Bachillerato concertado, Educación ha propuesto el mantenimiento de 406 unidades que complementan la oferta de esta etapa de enseñanza no obligatoria, para revertir la masificación de aulas y garantizar los espacios de refuerzo y apoyo de diferentes áreas de conocimiento en institutos públicos. Cabe recordar que el alumnado que pase a 2º de Bachillerato en centros que el próximo curso no contaran con concierto educativo para 1º de Bachillerato tienen asegurada su continuidad en el centro en la unidad concertada que les permite finalizar esta etapa no obligatoria en las mismas condiciones en que empezaron a cursarla.